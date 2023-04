Sam dos Santos: ‘Ik schrok wel een beetje’

Sam dos Santos heeft een fantastische prestatie geleverd in de wereldbekerfinale voltige in Omaha. Hij maakte zijn uitnodiging meer dan waar met de tweede plaats bij de senioren. Net als in de technische test op donderdag zetten de juryleden dos Santos op de tweede plaats in de kür. “Ik had dit resultaat nooit kunnen bedenken. Ik ben er heel blij mee”, vertelt de 16-jarige tevreden.

“Ik heb er bijna geen woorden voor”, klinkt het bijna verbaasd uit de mond van Sam dos Santos voorafgaand aan de huldiging. “Het was zo’n mooie ervaring, zo leuk. Het publiek was zo enthousiast en mijn paard Max was super fijn. Het was zo top.”

Kleine storing

Aan het begin van zijn oefening had Sam een kleine storing, maar de jonge atleet hield zich geweldig in balans. “Ik schrok wel een beetje. Ik had best een grote fout aan het begin, maar mijn paard bleef heel steady lopen en reageerde daar niet op. Ik kon rustig doorgaan en herpakte mezelf en kwam het toch weer goed.” Ondanks de fout overheerste het talent en de expressie in de oefening van Sam. Het verschil met kampioen Jannik Heiland uit Duitsland was bijna 0.500 punten na twee onderdelen. De voorsprong op nummer drie Audrin Müller (Zwitserland), die net als Sam op het paard Max zijn oefeningen deed, was ruim 0.500 punten.

Leenpaard

Sam startte in Omaha met zijn Duitse leenpaard Max. Was het nog beter gegaan met je eigen paard? “Dat weet je niet. Het is en blijft paardensport. Het is wel heel anders om niet met je eigen paard te starten. Ik vond dit een enorme ervaring. Max is heel relaxed. In de voorring is hij wel wat fris en in de ring is hij heel steady en chill in de ring, dan kan ik hem echt vertrouwen. Dat is heel fijn. Ik had dit resultaat nooit kunnen bedenken. Ik ben er heel blij mee. In het vervolg van het seizoen neem ik nog deel aan een aantal CVI’s en dan naar Zweden voor het WK junioren. Tussen de senioren was heel vet om hier mee te draaien. Echt een hele ervaring”, vertelt de 16-jarige Sam trots.

Sam Dos Santos (NED) en Max in de FEI Wereldbeker Voltige finale, Omaha 2023. Copyright ©FEI/Richard Juilliart.

Talentenfonds

En trots mag het talent zijn. Vorig jaar werd hij vijfde op het WK in Herning, in Omaha de tweede plaats in de wereldbekerfinale. Sam’s deelname in Omaha is mede mogelijk gemaakt en gefinancierd door NL Talenten Fonds. Het NL Talenten Fonds is een nationaal, onafhankelijk fonds voor jonge talenten in sport, cultuur en onderwijs. Het doel is om snelle, doelgerichte financiële steun te geven aan toptalenten tussen de 15 en 30 jaar, zodat ze essentiële stappen in hun ontwikkeling kunnen maken.

Bron: KNHS