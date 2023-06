Sam Dos Santos individueel tweede op CHIO Aken

CHIO Aken is vorige week van start gegaan met de voltige. Sam Dos Santos, eerder dit jaar nog goed voor zilver in de Wereldbekerfinale, is individueel op de tweede plaats geëindigd. De zeventienjarige voltigeur moest na de verplichte en technische test nog genoegen nemen met de vijfde plek, maar kroop dankzij een derde positie in de kür op muziek uiteindelijk naar de tweede plaats.