Sam dos Santos ondanks ‘blackout’ opnieuw Wereldkampioen

Zaterdagmiddag won Sam dos Santos de wereldtitel bij de junioren op het voltige-kamioenschap in Flyinge, Zweden. Dos Santos werd nipt tweede in de kür op muziek, maar zijn totaalscore (met de verplichte proef en de vrije oefening uit de eerste twee rondes) was voldoende voor de titel. Het reservekampioenschap ging naar Lukas Hietmann uit Duitsland, Baptiste Terrier uit Frankrijk won het brons.

Dos Santos voltigeerde op het paard Chameur, de longeur was Rian Pierik. Dos Santos prolongeerde zijn wereldtitel van twee jaar geleden.

‘Geweldige afsluiter’

Dos Santos pakte direct de leiding na een mooie plicht en de technische test op donderdag. In de afsluitende kür op muziek eindigde de voltigeur met een score van 8.588 als tweede achter de Duitser Lukas Heitmann. De voorsprong van de Nederlander was groot genoeg om toch het goud mee naar huis te mogen nemen. Dos Santos na afoop: “Het moet allemaal nog een inzinken, maar ik ben echt ontzettend blij. Het is allemaal heel overweldigend. Ik voel me vereerd dat ik Nederland mocht vertegenwoordigen op dit kampioenschap. De sfeer is hier geweldig en ik kreeg veel support van alle Nederlandse supporters, maar ook van andere voltigeurs.”

Kür

De wereldkampioen vervolgt: “Mijn kür met Champie vandaag was niet mijn beste ooit, ik had zelfs een soort van black-out. Dat is me echt nog nooit eerder gebeurd. Gelukkig wist ik relaxt te blijven en heb ik het kunnen oplossen. Ik ging met een goed gevoel de kür in, maar onbewust voel je toch de druk van buitenaf. Alle ogen zijn op jou gericht. Iedereen verwacht dat je goed presteert want je bent ten slotte titelverdediger. Dit was mijn laatste Wereldkampioenschap bij de Junioren, dus ik ben heel erg blij dat ik dit kampioenschap zo heb kunnen afsluiten.”

EK Senioren

Op het Europees Kampioenschap senioren kwamen voor Nederland Annebeth Kubbe en Joske van Koelen in actie bij de dames. In een sterk internationaal deelnemersveld liet Annebeth Kubbe lmet het paard Evermore R en longeur Allan Laudrup een nette plicht en technische test zien waarbij ze een negende plaats in de tussenstand veroverde. Na een kürscore van 8.234 op vrijdag klom ze nog een plekje en werd zo achtste in het eindklassement. Joske van Koelen eindigde op de 20e plaats in de einduitslag. Zondag is de afsluitende dag van het wereldkampioenschap voltige. Bij de senioren wordt dan nog een landenwedstrijd verreden waarbij ook Nederland aan de start komt.

Uitslag kampioenschap junioren heren

Alle uitslagen

Bron: Horses.nl / KNHS