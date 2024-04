Sam dos Santos wint in Saumur

Sam dos Santos heeft afgelopen weekend opnieuw een overwinning op zijn palmares bijgeschreven. De voltigeur won in Saumur de individuele rubriek voor junioren heren. Ook bij de children dames en senioren dames waren er Nederlandse successen.

Met het paard Chameur (v. United) en bijgestaan door longeur Rian Pierik eindigde Sam Dos Santos op een 8,376. In de verplichte test scoorde hij een 8,315. In de Kür zette hij met een 8,436 een vergelijkbare score neer.

Senioren dames

In de driesterren-rubriek voor senioren dames eindigde Elle van Dijk op de vierde plaats. Met het paard Iggy (longeur Christine Ender) voltigeerde ze naar een 7,509. In de Kür behaalde ze een prachtige score van een 8,284. In de tweesterren-rubriek was er een vierde plaats voor Geertje van der Meer (6,933) en Elise van de Ven werd zesde. Van de Ven deed haar verrichtingen op het paard Chameur, waarmee Dos Santos de junioren-rubriek won. In de eenster eindigde Pu Westerlaken op de zesde plaats. Ze scoorde een 6,247 gemiddeld.

Van Agteren op dreef

Bij de children dames deed Isalotta van Agteren goede zaken. Met het paard Jeronimo en bijgestaan door longeur Meta Jans eindigde ze op de tweede plaats met een 7,084. Daarnaast werd ze met het paard Soris de Villemer (longeur Darina Martin) ook nog eens vierde met een 6,505.

Alle uitslagen.

Bron: Horses.nl