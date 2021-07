Selectie WK Voltige bekend

Bondscoach Claire de Ridder heeft de selectie bekend gemaakt waarmee zij af zal reizen naar het Wereldkampioenschap voltige voor Junioren. Drie dames en een heer gaan van start bij de solovoltigeurs en een duo zal voor Nederland in actie komen. Het WK wordt het laatste weekend van juli gehouden in het Franse Le Mans.

De selectie wordt gevormd door:

Dames solo:

Anouk Bangamu Arachchige (Bunschoten Spakenburg) met het paard Golden Wonder K en longeur Maurits de Vries

Renate Maas (Heesch) met het paard Falatio en longeur Meta Jans

Charlotte Seidel (Nieuweroord) met het paard Smaragd en longeur Lasse Kristensen

Reserve: Elise van de Ven (Heesch) met het paard Chameur en longeur Rian Pierik

Heren solo:

Sam Dos Santos (Retie-BEL) met het paard Doemaar of Chameur en longeurs Jinte Pierik of Rian Pierik

Duo:

Sam Dos Santos en Elise van de Ven met het paard Chameur en longeur Rian Pierik

Observatiemoment

De pupillen van bondscoach Claire de Ridder kwamen afgelopen weekend in actie in Ermelo op het observatiemoment en in het Zweedse Flyinge waar een internationale wedstrijd werd gehouden.De Ridder kijkt tevreden terug op het weekend. “Ik was zelf in Ermelo en het ging daar echt goed met de junioren. Je kunt zien dat we verder in het seizoen komen, iedereen krijgt weer meer ritme en routine. Ook het feit dat het twee dagen achter elkaar was, bleek heel goed. De tweede dag was te zien dat de junioren echt iets deden met de tips van de eerste dag.”

Sam Dos Santos

“Sam Dos Santos, had zondag echt een knap foutloos rondje. Hij is met zowel zijn eerste als tweede paard in actie gekomen en beide deden het heel goed. Anouk ging van start met een nieuw paard en ook dat bleek een goede keus. Renate komt voor uit de perspectieven groep en voor haar wordt het de eerste keer dat ze mee gaat naar een kampioenschap, dat geldt ook voor Sam trouwens. Ook Anouk zit in het perspectieven-team, maar zij deed al eerder mee aan een kampioenschap.”

Duo

Sam en Elise vormen samen het duo. “Ook hier was enorme progressie te zien ten opzichte van het eerste observatiemoment dat in april plaatsvond. Je zag echt dat ze veel meer samen getraind hadden”, vertelt De Ridder enthousiast.

Senioren

Gelijktijdig met het WK Junioren komen de Nederlandse senioren in Le Mans in actie voor het laatste observatiemoment op weg naar hun WK dat gehouden wordt Van 23-29 augustus in Boedapest.

Bron: KNHS