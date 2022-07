Selectie WK Voltige Senioren bekend

Bondscoach Claire de Ridder heeft bekend gemaakt welke voltigeurs Nederland zullen vertegenwoordigen tijdens het Wereldkampioenschap Voltige voor senioren deze zomer. Dit WK zal plaatsvinden in het Deense Herning van 6 tot en met 14 augustus.

Wat opvalt aan de Nederlands afvaardiging is dat junior Sam Dos Santos ook mee mag naar het WK. Sam was al opgenomen in de selectie voor het EK Junioren (27-31 juli, Kaposvár), maar volgens de FEI-reglementen mag een voltigeur niet uitkomen op een kampioenschap bij de jeugd én de senioren. Vanwege zijn uitmuntende prestaties op het CHIO Aken bij de senioren hebben bondscoach Claire de Ridder en Sam Dos Santos in overleg besloten om voor het WK in Herning te kiezen. Claire vertelt over de selectie: “Sam heeft een super seizoen gehad en heeft op zijn jonge leeftijd van 16 jaar al laten zien bij de wereldtop te horen. Hij heeft twee goede paarden waar hij uit kan kiezen en is daarnaast een enorme aanwinst voor de Nations Cup.”

Selectie

In de individuele wedstrijd voor dames zijn Annebeth Kubbe, Joske van Koelen en Renske van Schaik geselecteerd. Claire legt uit: “Annebeth Kubbe heeft de afgelopen tijd zichzelf goed laten zien. In Aken voltigeerde ze zelfs haar beste kür van het jaar. Met Jinte als longeur vormt ze een zeer mooie combinatie. Joske van Koelen is mentaal heel sterk en is het afgelopen jaar enorm vooruitgegaan. Ook heeft ze zich goed laten zien tijdens de internationale wedstrijd in Aken. Renske van Schaik heeft veel ervaring en heeft zowel met het team als individueel al aan veel kampioenschappen deelgenomen. Ze vormt nu een nieuwe combinatie met longeur Corinna Knauf en paard Fabiola W en dat pakte zeer goed uit in Aken. Deze combinatie kan nu zo mooi verder trainen richting Herning.”

Over de verrichtingen van het team Wittegheit 1 is de bondscoach ook enthousiast. Claire vertelt hierover: “In de plicht zit nog groei en deze wordt steeds beter. De kür is al heel goed. Tijdens de laatste kür in Aken in de Nations Cup hebben ze echt laten zien dat ze artistiek bij de top van de wereld horen.”

De selectie wordt gevormd door:

Individueel dames

Annebeth Kubbe met paard Evermore R en longeur Jinte Pierik-van der Heijden

Joske van Koelen met paard Chameur en longeur Rian Pierik

Renske van Schaik met paard Fabiola W en longeur Corinna Knauf

Individueel heren

Sam dos Santos met paard Chameur en longeur Riane Pierik. Reservelongeur Jinte Pierik en reservepaard Doemaar

Team

Wittegheit 1 (Odiliapeel) met paard Wim en longeur Meta Jans

Bron: KNHS