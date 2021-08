Selectie WK Voltige senioren bekend

Bondscoach Claire de Ridder heeft de selectie bekend gemaakt voor het WK Voltige voor senioren. Dit wereldkampioenschap wordt van 23 tot en met 29 augustus gehouden in Boedapest.

De selectie wordt gevormd door:

Team

De Wittegheit met paard: Wim en longeur: Meta Jans (Odiliapeel)

Het team bestaat uit de volgende voltigeurs:

Sander Pannekoek (Cuijk)

Lisa Herwig (Veghel)

Renate Maas (Heesch)

Saartje Boeijen (Odiliapeel)

Ilse van Dijk (Odiliapeel)

Guus van der Coer (Zeeland)

Reserve: Jinte van der Burgt (Odliapeel)

Reserve: Nynke Veldman (Wijchen)

Solo

Annebeth Kubbe (Noordeloos) met paard: Rammstein en longeur: Lasse Kristensen (Jelling, Denemarken).

Renske van Schaik (Schalkwijk) met paard: CSI en longeur: Cynthia Danvers (Bilthoven).

Reserve: Joske van Koelen (Amersfoort) met paard Doemaar en longeur: Jinte Pierik-van der Heijden (Boekel)

Claire de Ridder kijkt uit naar het kampioenschap

Bondscoach Claire de Ridder kijkt uit, na het succes van de junioren op het onlangs gehouden WK, naar dit volgende kampioenschap. ”Annebeth heeft enorme vooruitgang geboekt en zich gevoegd bij de top van de internationale dames. Renske is net nieuw in de senioren klasse en heeft de overgang daar naartoe echt goed gemaakt. Het team van De Wittegheit heeft erg veel groei laten zien en een sterke Kür. Om voor het best mogelijke resultaat in de landenwedstrijd te kunnen gaan heb ik voor deze selectie gekozen.”

Bron: KNHS