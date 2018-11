Twee nieuwe Nederlandse FEI-officials gekozen

In Bahrein zijn zaterdag bij de General Assembly van de FEI twee Nederlandse officials gekozen voor de technische commissies. Rob de Bruin is voor vier jaar gekozen in de discipline voltige en Paulus Beurskens is toegetreden in de discipline reining.

Rob de Bruin is FEI Vaulting Judge en was onder andere juryvoorzitter op het WK voor Junioren in 2015 en jurylid op de Wereldruiterspelen in Tryon dit jaar. Rob was ook tien jaar lang bondscoach van het Nederlandse team.

Paulus Beurskens is zelf reiningruiter en was tot begin dit jaar voorzitter van de Dutch Reining Horse Association (DRHA). De DRHA organiseert sinds 2017 het NK Reining in Grathem.

Vijf disciplines

De technische commissies van de FEI ontwikkelen het sporttechnisch beleid en adviseren het FEI-bestuur. “We hebben nu in vijf van de acht disciplines een Nederlandse vertegenwoordiging in de commissie,” vertelt Maarten van der Heijden, die samen met Cees Roozemond namens de KNHS aanwezig was bij de vergadering. “Dit is prachtig nieuws en vergroot de Nederlandse invloed in internationaal perspectief.”

Nederlandse invloed

Frank Kemperman was al voorzitter van het dressuurcomité, Rob Ehrens maakt deel uit van de commissie springen en Hanneke Gerritsen is vertegenwoordiger in het adviesorgaan van de internationale paardensport bij de para-dressuur.

Bekijk hier het overzicht met alle FEI-commissies en hier een overzicht van de belangrijke beslissingen in de jaarvergadering op 17 november (Engelstalig).

Kijk hier voor meer informatie over de FEI General Assembly van 16 t/m 20 november 2018 in Manama.

Bron: KNHS