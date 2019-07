Voltige: Carola Sneekes en Nederlands juniorenteam naar finale

Op het Nationaal Hippische Centrum in Ermelo is dit weekend het WK Voltige Junioren en het EK Voltige Senioren in volle gang. De deelnemers aan de finales die in het weekend plaatsvinden tekenen zich af. Daaronder ook verschillende Nederlandse deelnemers, zoals Carola Sneekes.

Op het EK senioren voltige zijn er vanuit Nederland drie solisten die deelnemen aan het kampioenschap: Carola Sneekes op het paard Safari H en aan de longe Marjo Sneekes, Claire de Ridder op het paard Pasca en aan de longe Christina Tetteroo en Annebeth Kubbe op het paard French Kiss aan de longe Lasse Kristensen. Carola Sneekes staat na het tonen van haar verplichte oefeningen en kür op een 11e plaats met een 7.705. Annebeth Kubbe staat 17e en Claire de Ridder staat op de 18e plaats. Zaterdag 27 juli voltigeren de beste 15 solo’s nog de technische test het derde onderdeel van de eerste ronde. Na deze technische test gaat de groep van de beste 15 door naar de finale, die zal plaatsen vinden op zondag 28 juli 2019. Voor Nederland dus met Carola Sneekes!

Nations Cup

Vrijdag 26 juli is er ook een Nations teams competitie gevoltigeerd door de senioren. De Nations Team Competitie heeft acht deelnemende landen en het Nations team bestaan uit de beste twee solisten en een team van het land. Voor Nederland zijn de solisten Carola Sneekes en Claire de Ridder en het Senioren team The Netherlands gestart op het paard Rubin Royal en aan de longe Cynthia Danvers. Frankrijk heeft de eerste plaats behaald in de Nations Team Competitie, Oostenrijk sleepte de tweede plaats in de wacht en Duitsland werd derde. Nederland is op een zevende plek geëindigd. De individuele scores behaald in de Nations Team Competitie tellen mee voor zowel de individuele en team totaal scores van het Europese Kampioenschap. Het Senioren team The Netherlands mag op zondag in de finale nogmaals de kür laten zien.

WK Junioren

Charlotte Seidel met het paard Smaragd en aan de longe Lasse Kristensen en Renske van Schaik op het paard C.S.I en aan de longe Cynthia Danvers hebben als solisten deelgenomen aan het WK voor junioren. Charlotte Seidel heeft een mooie 18e plek behaald met een 7.210 en Renske van Schaik heeft een 23e plek behaald met een 7.015. De 15 beste voltigeurs mogen meedoen aan de finale, helaas dus geen finale plaatsen voor de junioren solisten van Nederland. Morgen sluiten de junioren finalisten het WK Voltige 2019 af met hun finale kür.

Het Nederlandse Junioren team met het paard Buick Hill en aan de longe Nicky Heyboer staat na het tonen van hun plicht en kür op een 7e plaats met een 6.423. Het junioren team heeft zich hiermee wel geplaatst voor de finale morgen.

