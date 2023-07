Voltigeur Sam Dos Santos op weg naar prolongatie Wereldtitel bij junioren

Sam Dos Santos was in 2021 de eerste Nederlandse voltigeur die een individuele titel behaalde. Hij werd in dat jaar Wereldkampioen bij de junioren. En Dos Santos is dit jaar hard op weg om die titel de prolongeren: op dinsdag won hij het eerste onderdeel al en op donderdag won hij beide proeven: de eerste ronde en de vrije proef.

Met een 8,26 in de eerste ronde en een 8,492 stond Dos Santos twee keer bovenaan bij de junioren op het Wereldkampioenschap voltige in het Zweedse Flyinge. En dat ook met een behoorlijke afstand: in de eerste ronde kwam de nummer 2, de Duitser Lukas Heitmann, op een 7,896 en in de vrije proef was er een 8,454 voor Heitmann.

Uitslagen

Bron: Horses.nl