Wat maakt een goed voltige paard?

Tijdens het WK in Herning is voltige één van de disciplines die volop in de belangstelling staat op dit wereldtoneel. Deze tak van sport is bij het grote publiek misschien iets minder bekend en daarom duiken we graag dieper in de wereld van de voltige. Want wat maakt nu een goed voltigepaard? Welke kwaliteiten heeft een voltigepaard nodig en hoe stoom je een paard klaar voor de voltige? De beste Nederlandse soliste bij de dames Annetbeth Kubbe weet daar wel antwoord op.

Hoewel het pas het eerste internationale seizoen is voor Evermore R van Annebeth, laat hij zien zich helemaal thuis te voelen op dit kampioenschap. De voltigeur vertelt vol trots: “Ik heb Evermore nu drie jaar en heb twee jaar de tijd genomen om hem langzaam op te leiden. Ik vind het belangrijk om de paarden rustig de tijd te geven zodat ze zich niet overhaast voelen om de voltigesport te doen. De wedstrijdaccommodatie hier in Herning is voor paarden heel indrukwekkend. Dat heeft vooral te maken met de lichten en het publiek wat heel dichtbij zit. Als je de ring betreedt moet je door de gordijnen heen en deze sluiten daarna weer. Dat is pittig voor paarden omdat ze ineens in een heel ander soort ruimte terecht komen. Met zo’n spannende ambiance moeten ze wel goed kunnen omgaan.”

Combinatie mentaal en fysiek

Annebeth vervolgt: “Een training van een goed voltigepaard bestaat uit veel meer dan alleen voltigeren en aan de longe lopen. Mijn paard Evermore wordt bijvoorbeeld ook veel onder het zadel gereden. Ons weekschema bestaat uit twee keer in de week voltige en drie keer in de week rijden onder het zadel. Daarnaast gaan we zeker één keer per week op pad voor een heerlijk lange bosrit en krijgt hij natuurlijk geregeld een lekkere vrije dag. Omdat ik rustig mijn tijd heb genomen in de opleiding van mijn paard Evermore R zijn grote wedstrijden voor hem geen enkel probleem. Hij is namelijk mentaal heel sterk. Hij is een echte performer en houdt ervan om in de belangstelling te staan. Hij weet altijd te pieken op het juiste moment.

Hij is ook fysiek heel sterk en trekt ons er altijd doorheen. Ook in een spannende omgeving blijft hij rustig zijn rondes lopen. Dat maakt hem heel stabiel in zijn prestaties. Een goed voltigepaard moet sowieso over een zeer goede kwaliteit galop beschikken en moet daarnaast mentaal heel sterk zijn. Het gaat echt om een combinatie van beiden. Tegelijkertijd is het belangrijk dat je goed kunt blijven voltigeren op je paard. Soms zie je weleens prachtige paarden met geweldige bewegingen, maar daar kun je eigenlijk geen oefeningen op uitvoeren. Het tegenovergestelde is ook mogelijk. Paarden met een beetje sullige galop waar je wél heel goed op kunt voltigeren, maar ja dan krijg je weer minder hoge scores voor de kwaliteiten van het paard. Dus het is echt een combinatie van beide.”

De rol van de longeur

Er wordt bij de voltige altijd gesproken over een teamprestatie. Je hebt ten slotte het paard, de voltigeur én longeur nodig om alle oefeningen perfect uit te kunnen voeren. Maar hoe belangrijk is eigenlijk de rol van de longeur in het geheel? Annebeth is daar heel stelllig over: “Heel belangrijk! De longeur kun je zien als de ruiter van het paard. Hij geeft vanuit het midden aanwijzingen en bereidt het paard voor op de oefeningen van de voltigeur. Als een voltigeur bijvoorbeeld een oefening uitvoert en aan de buitenkant er op en af springt, dan zorgt de longeur ervoor dat het paard niet mee gaat in de bewegingen. De longeur helpt het paard om stabiel te blijven. Zo zorgen we samen voor de juiste uitvoering.”

Bron: KNHS