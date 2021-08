WK Voltige 2021: Nederland zesde in Landenwedstrijd

De voltigeurs van TeamNL behaalden gisteren een zesde plaats tijdens de Nations Cup van het WK voltige in Boedapest. In de Nations Cup wordt ieder land vertegenwoordigd door twee solisten en één team. Dankzij hun goede prestaties komen Annebeth Kubbe en voltigeteam De Wittegheit nog een keer terug in de finale.

Voor Nederland kwam allereerst Renske van Schaik in de ring. Zij toonde samen met haar paard C.S.I. en longeur Cynthia Danvers een nette vrije kür die heel mooi liep op de muziek. Deze vertoning werd met 7.627 beoordeeld. Haar totale score in de eerste ronde – zowel de verplichte oefeningen op vrijdag als de kür van vandaag – komt daarmee op een 7.419 en brengt Van Schaik naar een zestiende plaats in het individuele klassement. Hoewel er helaas maar vijftien voltigeurs door mogen naar de finale, is dit een prestatie om zeer trots op te zijn. Ze heeft namelijk pas sinds dit jaar de overstap gemaakt naar de senioren. Dat maakt de afvaardiging naar het WK én de goede scores extra knap.

Kubbe naar finale

Vervolgens was het de beurt aan de in Denemarken woonachtige Annebeth Kubbe, het paard Klintholms Ramstein en longeur Lasse Kristensen. Kubbe begon ijzersterk met moeilijke sta-oefeningen op het paard waar de nodige balans vereist was. Hoewel er aan het einde een kleine fout ontstond, kan zij heel tevreden zijn met het resultaat. De behaalde score van een 7.978 brengt haar namelijk naar de elfde plek en daarmee finale van dit WK! Een heel knappe prestatie in dit sterke deelnemersveld!

De Wittegheit

De verrichtingen van TeamNL werden afgesloten door voltigeteam De Wittegheit uit Odiliapeel, waarvoor dit hun eerste kampioenschap is. Samen met het paard Wim en longeur Meta Jans toonden de voltigeurs een harmonieuze kür op muziek. Eén jurylid beoordeelde deze zelfs met een 9.450 voor het onderdeel ‘Artistiek’! Met een 7.969 als score kunnen zij zich met een goed gevoel voorbereiden op de laatste kür aanstaande zondag.

Duitsland goud in landenstrijd

De eindscore van TeamNL in de Nations Cup bedraagt 7.858, goed voor een zesde plaats. Dit scheelde heel weinig met de nummers 4 en 5. Duitsland ging er met het goud vandoor (score 9.030), Oostenrijk behaalde zilver (score 8.735) en Denemarken brons (score 8.334).

De Ridder: ‘Onwijs goede prestatie’

Bondscoach Claire de Ridder is zeer tevreden met de verrichtingen Team NL. “Ik ben enorm trots op de goede prestatie van de relatief onervaren Nederlandse afvaardiging. Seniorenteam De Wittegheit heeft laten zien dat zij een ijzersterke kür in huis hebben. Hun eerste kampioenschap ooit en gelijk zo presteren is heel erg knap. Renske ging steady en heeft een goede kür laten zien. Annebeth had een super begin, helaas een foutje op het eind maar ze kan haar revanche hiervoor nemen in de finale. Zij is namelijk door naar de finale! Een onwijs goede prestatie voor deze jonge voltigeur die nog maar net komt kijken bij de senioren.”

Finale

Vandaag start de finale voor Kubbe. Deze begint om 13:30u met de zogeheten technische test, waarin voltigeurs een kür op muziek tonen met vijf verplichte, technische oefeningen. Op zondag vervolgt het kampioenschap voor de Nederlandse voltigeurs met een laatste vrije kür voor zowel de teams (starttijd 10:00u) als de dames solisten (starttijd 15:30u). Die dag komt ook team de Wittegheit weer in actie. De wedstrijd is live te volgen via ClipMyHorse.

Bron: KNHS