Voortbestaan kortebaandraverijen op spel door nieuwe belastingregel

Er dreigt een einde te komen aan een eeuwenoude traditie van de kortebaandraverijen. In veel Noord-Hollandse gemeenten is de wedstrijd het hoogtepunt van het jaarlijkse dorpsfeest. Met de nieuwe belastingwet die in de maak is, moet het bedrijf Runnerz dat de weddenschappen rond de kortebaandraverijen faciliteert en organiseert, net als de bezoekers die een gokje wagen, 29 procent kansspelbelasting gaan afdragen.

De gevolgen zijn groot. Runnerz krijgt zo aanzienlijk minder geld binnen en zal dus veel minder kunnen gaan afdragen aan de organisaties van de wedstrijden. Een ramp voor die organisaties schrijft NH Nieuws op de website.

20% van inkomsten

“De opbrengsten van de totalisator zijn ongeveer twintig procent van onze inkomsten”, zegt Gerard Post Uiterweer van de harddraverij in Heemskerk tegen NH Nieuws. “Dus als die inkomsten wegvallen, hebben wij een dijk van een probleem.”

Cultureel erfgoed

Post Uiterweer: “Mensen kunnen zich niet voorstellen dat het ophoudt te bestaan. In de meeste dorpen heeft het een traditie van soms honderden jaren. In Medemblik is de kortebaandraverij zelfs immaterieel cultureel erfgoed. Toch zou het zo maar kunnen dat de wedstrijden met een simpele belastingmaatregel zomaar de nek worden omgedraaid.”

‘Een ramp’

‘Mister kortebaandraverij’ Aad Pools is danig onder de indruk van het mogelijke einde van ‘zijn’ wedstrijden. “Er nu mee stoppen…? Het zou een ramp zijn.”

