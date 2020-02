Wargrave wint de 81e Longines Grand Prix van St. Moritz op sneeuw

Vandaag vond de laatste van de drie renmeetings van White Turf op het bevroren meer van Sankt Moritz in Zwitserland plaats. De Duitse jockey Dennis Schiergen bereed voor de Engelse trainer George Baker de vierjarige Wargrave. Hij won de met € 104.000 gedoteerde 81e Longines Grand Prix van St. Moritz.

De drones van de renleiding hadden voor de eerste race op 2 februari j.l. enkele oneffenheden in de oppervlakte van de renbaan ontdekt en dat deed de renleiding besluiten om de renbaan in te korten tot 800 meter om ieder risico voor de paarden en de deelnemers uit te sluiten. Voor de bijeenkomst van 9 februari en die van vandaag had het flink gevroren en gesneeuwd waardoor weer de hele renbaan gebruikt kon worden.

Schiergen naar de winst

De Duitse jockey Dennis Schiergen is de zoon van meervoudig derby winnaar en toptrainer Peter Schiergen. Hij bereed de in Ierland gefokte Wargrave (Galileo x Scream Blue Murder) en won dus de GP. Van de vijftien paarden die uit de startboxen aan de koers begonnen begon Schiergen op Wargrave vanuit startbox box 11 aan de afstand van 2000 meter. Het duo controleerde en domineerde de koers. Zo’n 200 meter voor de finish maakte de combinatie hun concurrenten al duidelijk dat zij de koers zouden winnen.

Wargrave won met 1 ½ lengte voor Hout Bay en de als derde aankomende Torochica. Schiergen: “Ondanks het feit dat wij niet wisten hoe Wargrave met een ren op sneeuw zou omgaan deed hij gewoon alsof dat niets nieuws voor hem was. Ik heb nog nooit zo’n goed paard op sneeuw bereden.”

Ski-jöringren over 2700 meter

De deelnemende Engelse volbloeden koersen niet alleen met jockeys op hun rug maar ook met jockeys die op ski’s achter hen hangen (ski-jöring). Dat gebeurde in de Grand Prix Credit Suisse. Gestart wordt dan uit speciale startboxen en met ruim 50 km per uur vliegen de paarden over de baan en de stuurkunst vergt veel kracht, roekeloosheid en handigheid van de jockeys.

De skiër met de meeste punten na drie races wordt gekroond tot de ‘Koning van de Engadin’. De moeilijkheid bij deze races zit in het begin van de koers omdat de paarden na de start alle kanten op kunnen springen en verstrikt kunnen raken in de lijnen waar de skiërs aan hangen. Ernstige ongelukken hebben zich nooit voorgedaan, maar toen in 1965 geen enkele deelnemer over de finishlijn kwam is het voorgeschreven harnachement gewijzigd en sindsdien dragen de jockeys gekleurde ski’s.

De koers vond plaats over 2.700 meter en kende twaalf deelnemers. Het was de negenjarige Zambeso (Zambezi Sun x Oubliette) met jockey Adrian von Gunten die de overwinning claimde en maakte dat Von Gunten tot ‘Koning van de Engadin’ gekroond werd. Nadat jockey Silvio Staub tijdens de koers een ski verloor finishte hij de ren met Elegant Lando als een volwaardig skiër op één ski.

Bron: Horses.nl