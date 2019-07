Weekend van de raceklassiekers levert overwinningen voor favorieten

Dit weekend werden de Duitse Derby, de Coral Eclipse én Prix Jean Prat 2019 verreden. Steeds eindigde een paard dat we eerder gezien hebben op de bovenste trede van het podium.

De 150ste Duitse Derby was een overwinning voor Gestütt Ittlingen. Het bedrijf van Manfred Ostermann bewees voor de vijfde keer zijn waarde voor de fokkerij van Engelse volbloeds. De overwinning in de Duitse Derby was voor een door Ostermann gefokt paard, de driejarige hengst Laccario (Scalo x Laccata) onder jockey Eduardo Pedroza. Ze gingen al als favoriet van start in de Idea 150ste Deutsches Derby.

Voor Pedroza was het zijn eerste Derby-overwinning na 17 eerdere deelnames aan deze race. Laccario is de eerste afstammeling van Scalo en zette daarmee de dekwaarde van zijn vader op een hoger niveau. In het midden van het deelnemersveld zette Pedroza zijn renpaard in de achtervolging op de leiders en zocht bij het uitkomen van de laatste bocht de binnenkant van de baan op om zich zo aan de reling te kunnen optrekken. Met nog 300 meter te gaan leidde Laccario en won gemakkelijk voor Django Freman die op zijn beurt 1 ¼ lengte finishte voor de als derde aankomende Accon.

Enable wint Coral Eclipse in eerste start sinds 245 dagen



De laatste start van Enable (Nathaniel x Concentric) was op 3 oktober 2018 toen zij voor de tweede keer de Prix de l’Arc de Triomphe won. De vijfjarige merrie is mede dankzij haar overwinningen in deze race in 2017 en 2018 één van de beroemdste renpaarden ter wereld. Zet daar haar vaste jockey Frankie Dettori, een van de beroemdste jockeys ter wereld, op en succes is vrijwel verzekerd.

Samen namen zij deel aan de Coral Eclipse te Sandown. Enable won net als haar vader tijdens de eerste deelname aan de Coral Ecplise deze race. Het is de planning van trainer John Gosden en eigenaar Khalid Abdullah om een gooi te doen naar een derde overwinning van de Prix de L’Arc de Triomphe en de deelname van Enable aan de Coral Ecplise was daar de voorbereiding op. Een voorbereiding die dit jaar eerder van start is gegaan dan vorig jaar, maar die nu al uitwees welke klasse de merrie bezit. Het is een paard nog nooit gelukt om driemaal de Prix de l’Arc de Triomphe te winnen en de liefhebbers kijken nu al reikhalzend uit naar de editie van deze race op de eerste zondag in oktober op de renbaan van Longchamp te Parijs.

Too Darn Hot pakt Prix Jean Prat

Nadat de trainer en jockey combinatie John Gosden en Frankie Dettori met Enable in Sandown (UK) wonnen, stond een dag later de Qatar Prix Jean Prat te Deauville (Frankrijk) voor deze zeer succesvolle combinatie op het programma. Het leverde hen de tweede Group I overwinning in een weekend op.

De driejarige hengst Too Darn Hot (Dubawi x Dar Re Mi) nam voor eigenaresse Lady Lloyd Webber (de echtgenote van componist en musicalschrijver Sir Andrew Lloyd Webber) aan deze race deel. Too Darn Hot finishte derde in zijn laatste optreden te Royal Ascot in de St James’s Palace Stakes op 18 juni j.l.

“We zagen de echte Too Darn Hot vandaag,” zei Lloyd-Webber. “Dit is waar we ons seizoen beginnen en de volgende race zal of de Prix Jacques Le Marois of de Sussex Stakes zijn. Het wordt een van de twee omdat beide races maar elf dagen uit elkaar liggen, bovendien hebben wij nog een lang jaar voor de boeg.” Het werd in Engels onderonsje te Deauville met deze overwinning en Space Blues en Fox Champion als tweede en derde finishende paarden.

Bron: Horses.nl