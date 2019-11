Welzijn van paarden staat in Japan hoog in het vaandel

Overal ter wereld hebben jockeyclubs of andere overkoepelende organen die paardenraces monitoren, hun eigen werkwijze. In Japan ligt dat op een hoog medisch en technisch niveau. Paardenraces in Japan worden door de Japan Racing Association (JRA) gemonitord en ieder renpaard moet bij de JRA staan geregistreerd en wordt getraind op een van de twee trainingscentra in Miho (geopend in 1978) of Ritto (geopend in 1969). De complexen zijn beveiligd en enkel voor direct betrokkenen toegankelijk.

Het Miho trainingscentrum ligt ongeveer 125 km van de renbaan van Tokio en heeft twee renbanen met diverse afmetingen en ondergronden (zand, gras, poly en houtsnippers). Er staan ruim 2300 paarden gehuisvest en er is een jockeyschool. De trainingscomplexen hebben ieder eigen dierenklinieken met 30 gespecialiseerde dierenartsen en chirurgen, ziekenhuizen voor personen, supermarkten, sportvelden, huisvesting en stallen voorzien van stapmolens, wasplaatsen en paardenzwembaden. Trainers, jockeys, stalpersoneel en hun familie (ongeveer 5000 personen) zijn er gehuisvest en het vervoer van paarden van het trainingscentrum naar de renbanen om te koersen en vice versa vindt plaats met de luxe vrachtwagens van JRA.

Welzijn paarden is topprioriteit

Een bezoek aan Miho (voor Ritto geldt hetzelfde) maakte duidelijk waarom de Japanse renpaarden zo fit aan de koersen deelnemen. Ieder paard wordt voorafgaand aan de koers veterinair onderzocht en dat onderzoek vindt plaats na het snelwerk (de voorbereidingstraining op topsnelheid) dat op woensdag en donderdag voorafgaande aan de koers op zaterdag of zondag plaatsvindt.

Alleen koersen na goedkeuring dierenartsen

Nadat de paarden door de dierenartsen zijn goedgekeurd mogen ze aan de koers waarvoor ze staan ingeschreven deelnemen. Op de koersdag verhuist een deel van het veterinaire personeel mee naar de betreffende renbaan en checkt de deelnemende paarden opnieuw waarbij zij extra aandacht besteden aan de paarden die in het verleden een blessure hebben gehad.

Vrijwel geen blessures

De medische gegevens van alle paarden zijn bekend en deze werkwijze maakt dat er gelukkig, nagenoeg, geen paarden in de koersen blessures oplopen. Natuurlijk is een koersverloop onvoorspelbaar en kunnen blessures ontstaan indien paarden tegen elkaar aanbotsen, maar de intensieve check vooraf maakt dat in ieder geval de paarden geheel fit aan de rennen deelnemen.

Ook buitenlandse paarden grondig gecheckt

Ook de medische gegevens van de buitenlandse paarden zijn bekend en hun gezondheid wordt in de quarantaineboxen op dezelfde manier gecontroleerd. Kosten nog moeite worden gespaard en recent is een MRI scan van ruim een miljoen US dollar aangeschaft. Een zeer indrukwekkende ervaring.

Dertig beeldschermen leggen training vast

Net zo indrukwekkend is de monitoring van iedere honderd meter training van ieder paard. In een cameraruimte met ruim dertig beeldschermen wordt iedere honderd meter dat een paard aflegt op de trainingsbaan gefilmd en getimed. In de zadeldekjes (ieder paard heeft een eigen zadeldek met een eigen nummer) bevindt zich een chip die in contact staat met de camera’s op de trainingsbaan en met de cameraruimte waar alle gegevens worden er op opgeslagen. De trainingsgegevens worden vervolgens verstrekt aan de trainers en de pers en zijn volledig transparant. Iedere trainer heeft zijn eigen stalkleuren en de trainingsjockeys dragen allen een zwarte helm terwijl de beroepsjockeys een blauwe helm dragen.

Eigen composteerbedrijf

Dagelijks wordt ruim 70 ton aan paardenmest in het composteerbedrijf tot compost verwerkt waardoor er nergens een mesthoop bij de stallen of elders op het uit 240 hectare bestaande complex is te zien.

Bron Horses.nl