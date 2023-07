Wereldkampioene Yasmin Ingham verslaat Michael Jung in enerverende SAP Cup Aken

De 4* cross op het CHIO in Aken was alles bepalend voor de eindstand in de SAP Cup. De top van het klassement werd danig door elkaar geschud door fouten van enkele toppers als Tom McEwen en Tim Price. Met slechts 0,1 punt voorsprong won regerend wereldkampioene Yasmin Ingham en haar gouden Banzai du Loir (v. Nouma D’Auzay) het van de Duitse topcombinatie Michael Jung en fischerChipmunk FRH (v. Contendro I). Duitsers zegevierden wel in de landenwedstrijd.

Vergeleken met vorig jaar was de bijna 4 km lange cross minder pittig, maar er zaten nog genoeg technisch moeilijke combinatiesprongen in. Bovendien was de optimale tijd moeilijk te halen. Geen enkele ruiter wist binnen de tijd te finishen. Yasmin Ingham en Christoph Wahler benaderden de optimale tijd het dichts met 1,6 tijdfouten. Hindernis 16 A,B,C,D, het Turkish Airlines Complex, was aan het einde van de wedstrijd de scherprechter.

Dure fouten van McEwen en Price

Verrassend genoeg maakten enkele topruiters aan het einde van de wedstrijd fouten. De druk om zo min mogelijk tijdfouten op te lopen was voor enkele combinaties te hoog. Zo kreeg de nummer één na de dressuur en het springen, Tom McEwen met Nicola Wilson’s gouden EK-paard JL Dublin (v. Diarado), een verrassende langsloper op het smalletje in het Turkish Airlines Complex. McEwen zakte naar de 26ste plaats. Tim Price die op de vierde plaats aan de cross begon met Falco (v. Cardenio), het paard waarmee hij brons won op het WK in Pratoni, liep zelfs tegen twee weigeringen aan.

Ingham super in cross

Yasmin Ingham reed echter een sublieme cross met Banzai du Loir. In het springen waren er nog twee tijdfouten waardoor ze haar eerste plaats uit de dressuur moest prijsgeven. In de cross maakte de Britse alles goed met de geweldig galopperende zoon van Nouma D’Auzay. Ze finishte met 1,6 tijdfouten, slechts 0,4 boven de optimale tijd van 6 minuten 55 seconden.

0,1 verschil met Jung

Ingham moest een tijdje in spanning zitten of haar resultaat goed genoeg was voor de zege. Maar toen Michael Jung als voorlaatste met zijn Olympiadepaard fischerChipmunk onder luid gejuich van het thuispubliek het stadion kwam binnen galopperen en finishte in 7.02, en Tom McEwen een weigering opliep, wist de Britse genoeg. Zij hielt 0,1 strafpunt over op Jung en won de wedstrijd.

Amerikaanse Smith op podium

Michael Jung pakte de tweede plek met Chipmunk. De derde plaats met -33.7 ging naar de Amerikaanse Tamra Smith met de zeventienjarige Mai Baum (v. Loredano), waarmee ze dit jaar de 5* Kentucky Horse Trials op haar naam schreef. Smith had een goede dressuurscore van 26.9 en voegde daar vier strafpunten uit het springen en 2,8 tijdfouten aan toe.

Duitsers winnen landenwedstrijd

In de landenwedstrijd klommen de Duitsers op naar de eerste plaats met een totaal van 104.9. De Verenigde Staten behielden hun tweede plek na de cross en kwamen op 108.2. De Britten verspeelden hun eerste plaats en werden derde met 136.6.

Bron Horses.nl