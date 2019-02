Wereldsterren verwacht in Dubai

Het rijkste evenement met paardenraces ter wereld, Dubai World Cup Carnival met als sluitstuk de Dubai World Cup op 30 maart aanstaande, trekt toppaarden uit de hele wereld aan. Sinds 1996 is de visie van HH Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum al werkelijkheid en voor dit evenement hebben zich inmiddels 739 paarden uit 20 landen genomineerd. Met een prijzengeld van $ 35 miljoen dollar verdeeld over zes Group I rennen, waaronder de Dubai World Cup met $ 12 miljoen gesponsord door Emirates Airline, en drie Group II rennen kan het publiek weer smullen.

Voor de met $ 6 miljoen gedoteerde Longines Dubai Sheema Classic over 2400m zijn Almond Eye (de Triple Crown en Japan Cup winnares uit Japan), Exultant (Longines Hong Kong Vase 2018), Eagle Way, Magical (British Champion Stakes 2018 te Ascot) en de Amerikaanse Sadler’s Joy en Channel Maker genomineerd.

Dubai Turf

Voor de Dubai Turf van $ 6 miljoen over 1800 m gaan Beauty Generation (winnaar van de Hong Kong Champions Mile en de Longines Hong Kong Mile 2017 en 2018), Vivlos, Deirdre, Mozu Ascot (Yasuda Kinen 2018) Comin ‘Through van Chris Waller die ook Winx traint, de Zuid-Afrikaanse deelnemer Marinaresco en Without Parole (St James’s Palace Stakes en Shadwell Turf Mile) het opnemen tegen titelverdediger Benbatl van Godolphin, de renstal van HH Sheikh Mohammed.

Dubai Golden Shaheen

De met $ 2,5 miljoen gedoteerde Dubai Golden Shaheen, de rijkste sprint race ter wereld op zand over 1200 meter, kent al nominaties van de Amerikaanse kampioen sprinter Roy H, Imperial Hint, XY Jet en Promises Fulfilled. Zij gaan het met de Japanse sprintster Matera Sky opnemen tegen Raven’s Corner en Drafted uit Dubai.

Al Quoz Sprint

De Al Quoz Sprint op gras over 1200 meter, heeft een verdubbeld prijzengeld van thans $ 2 miljoen en daarmee de Australische sprinter Santa Ana Lane, Blue Point (King’s Stand te Royal Ascot), Stormy Liberal (tweevoudig Breeders ‘Cup Turf Sprint winnaar) en Sands of Mali (British Champions Sprint) aangetrokken.

Dubai World Cup

Titelverdediger Thunder Snow gaat het in de Dubai World Cup van $ 12 miljoen opnemen tegen de lokale deelnemer North America en de Amerikaanse Group I winnaars McKinzie, Leofric, Seeking the Soul (tweede in de Pegasus World Cup van afgelopen zaterdag), Audible, Yoshida, Elate en de publiekslieveling uit Hong Kong, Pakistan Star.

Voor de overige topraces zijn Walking Thunder, Improbable, Mucho Gusto, Heavy Metal, Second Summer, One Man Band, Vazirabad, Cross Counter en Flag of Honour genomineerd.

Bron Horses.nl