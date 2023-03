Wereldtop eventing naar CCI5* Kentucky en Badminton

Het laatste weekend van april en het eerste weekend van mei staat in het teken van de Kentucky en Badminton Horse Trials, de eerste twee wedstrijden van de 'Rolex Grand Slam van Eventing'. De derde wedstijd is in Burghley, begin september. De internationale top komt over een maand naar Amerika en Engeland om de eerste twee stappen te zetten naar de geldprijs van 350.000 dollar die ze kunnen cashen bij drie zeges oprij.

In 1999 is de Rolex Grand Slam in het leven geroepen. Het is nog maar twee ruiters gelukt om de begeerde titel en geldprijs te winnen. Het lukte Pippa Funnell in 2003 en Michael Jung in 2016. Geen van beide komen dit jaar in aanmerking voor het winnen van de Grand Slam. Jung komt niet aan de start in Kentucky en Badminton, Funnell is alleen te zien in Badminton.

Wereldkampioene Yasmin Ingham in Kentucky

Ruiters die wel op de eerste twee wedstrijden in actie komen zijn onder meer Oliver Townend, Lauren Nicholson, Tom McEwen, David Doel en William Fox-Pitt. Wereldkampioene Yasmin Ingham komt met Banzai du Loir alleen in Kentucky aan de start. Vorig jaar werd het paar in Lexington tweede. Ze krijgt concurrentie van Tom McEwen met Nicola Wilsons gouden EK-paard JL Dublin.

Goudenmedaille winnares Laura Collett in Badminton

In Badminton staat de Olympisch gouden Britse combinatie Laura Collett en London 52 op de deelnemerslijst. Zij verdedigen hun Badminton-titel van 2022. Ook de runners-up van vorig jaar, Ros Canter en de getalenteerde Lordships Graffalo, keren terug. Ook de nummer één van de wereldranglijst Tim Price heeft zich voor Badminton ingeschreven met Vitali, derde in Burghley vorig jaar, en Coup de Coeur Dudevin, winnaar van de nieuwe 5* in Maryland.

