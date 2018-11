AQHA en NRHA: De deur staat open voor de FEI

Tijdens de Algemene Vergadering van de FEI werd aangekondigd dat de FEI de samenwerking met de Reining verenigingen American Quarter Horse Association (AQHA) en de National Reining Horse Association (NRHA) voorlopig stopte. Beide bonden brachten een verklaring uit als reactie op het nieuws.

Zowel AQHA als NRHA zeggen dat ze niets verkeerd hebben gedaan. De FEI had hen beschuldigd van contractbreuk. De beide Reining bonden en de FEI hadden de afspraak dat alle internationale starts van de Reiners moesten voldoen aan de regels van de FEI en dat de paarden ten minste zeven jaar oud moeten zijn. De AQHA en NRHA staan ​​erop dat ze de overeenkomsten niet hebben geschonden en open blijven staan ​​voor een dialoog met de FEI.

AQHA

Echter maakt de bond duidelijk: “AQHA biedt geen rubrieken aan die specifiek zijn voor paarden van boven de zeven jaar. In AQHA-shows nemen de paarden deel aan de open klassen in Junior (vijf jaar en jonger) of Senior Reining (zes jaar en ouder). ” Ook meldde de bond dat het dierenwelzijn en de anti-doping regels van henzelf overeenkomen met die van de overeenkomst van de FEI. “Om het kort te houden, onze topprioriteit als een vereniging van paardenmensen is de gezondheid en het welzijn van onze sport en het dier.”

Verklaring NRHA

Ook de NRHA stelt dat de “deur naar een mogelijke nieuwe overeenkomst in de toekomst open is”. De samenwerkingsovereenkomst van 2014 was oorspronkelijk bedoeld voor een groot deel van Reining shows zoals de World Equestrian Games en een klein aantal andere shows, vooral in Europa. De FEI zou hebben geëist dat de NRHA shows voor paarden vanaf zeven jaar en onder FEI reglementen zou organiseren. De vice-president Mike Hancock vertelde daarover: “Na overleg met organisatoren van de shows werd het duidelijk hoe duur en complex dit voor hen zou worden. ” Desalniettemin hoopt ook de NRHA met de FEI verdere samenwerkingsmogelijkheden voor de toekomst te kunnen bespreken.

Bron: St-Georg/Horses.nl