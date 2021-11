Reining officieel geen FEI-discipline meer

De FEI heeft reining officieel geschrapt als discipline, nadat wijzigingen in de statuten waren goedgekeurd tijdens de Buitengewone Algemene Vergadering. Het bestuur besloot vorige maand om een nieuwe overeenkomst, voorgesteld door de National Horse Reining Association (NRHA), niet te ondertekenen, omdat het ‘ontbrak aan een zinvolle toezegging’. In februari dit jaar werd al aangekondigd dat reining van de lijst geschrapt zou gaan worden.

De FEI stemde ermee in om een in juni genomen besluit te handhaven om de Algemene Vergadering te verzoeken de reining als discipline af te schaffen, omdat ‘volgens de FEI-statuten de FEI het enige bestuursorgaan voor de FEI-disciplines zal zijn, wat niet het geval is voor reining’. Eerder werd al duidelijk dat de NRHA niet van plan was om alles uit handen te geven.

Reining was één van de zeven hippische disciplines die onder het beheer van de FEI valt, naast springen, dressuur en paradressuur, eventing, mennen en paramennen, endurance en voltige.

Afgevaardigden op de Buitengewone Algemene Vergadering keurden de wijzigingen aan de FEI-statuten goed, waaronder de afschaffing van reining als een van de disciplines van het bestuursorgaan. In 2019 werd er op de Buitengewone Algemene Vergadering nog tegen deze wijziging in de statuten gestemd. De FEI beloofde volgens Inside the Games wel om ‘initiatieven van nationale federaties te ondersteunen om de erfenis van de FEI te behouden.’

Bron: Insidethegames