Reining vanaf 2022 geen FEI-discipline meer

De NRHA (National Reining Horse Association) en FEI liggen al een aantal jaar met elkaar in de clinch en dat heeft nu grote gevolgen voor de Reining: de sport is vanaf 2022 geen FEI-discipline meer. Dit jaar zijn er al geen internationale wedstrijden en FEI kampioenschappen meer.

De NRHA en de FEI deden meerdere pogingen om nader tot elkaar te komen en het eens te worden over beleid en reglementen, maar die pogingen faalden. Nu de Reining niet langer een FEI-discipline is, is ook de Olympische status van de sport verloren gegaan.

Bron: Reiter Revue