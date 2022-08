Topsportprogramma Reining door KNHS beëindigd

Reining - het dressuuronderdeel van het Western rijden - is per 2022 geen FEI discipline meer binnen de paardensport. In het verlengde daarvan is het topsportprogramma voor Reining nu ook officieel gestopt bij de KNHS.

De Technische commissie Reining en de afdeling topsport van de KNHS hebben na het besluit van de wereldpaardensportbond FEI om te stoppen met Reining nog wel mogelijkheden onderzocht om Reining een volwaardige plaats te laten behouden binnen de KNHS. Er is echter gebleken dat er geen zicht is op passende wedstrijden. Na goed overleg met de afdeling topsport en de NRHA (National Reining Horse Association) taskforce is geconcludeerd dat het geen zin heeft om het topsportprogramma verder voort te zetten. Daarmee verdwijnt de discipline Reining als discipline bij de KNHS.

Het KNHS-bestuur is hierover geïnformeerd en is akkoord met het besluit om niet door te gaan met deze discipline onder KNHS vlag. Inmiddels zijn alle noodzakelijke procedures, zoals onder meer het aanpassen van statuten, ontbinden van het Reiningforum en informeren van leden in gang gezet.

Einde aan 20 jaar Reinig

Hiermee komt een einde aan bijna 20 jaar Reining als onderdeel van de afdeling Topsport binnen de KNHS, een gegeven dat de huidige bondscoach Robert Overbeek als ‘eeuwig zonde’ beschouwt.

“Wij hebben, in navolging van onze voorgangers, de afgelopen jaren hele mooie sport neer kunnen zetten tijdens onze Europese- en Wereldkampioenschappen met als kroon op het werk de Wereldruiterspelen in Tryon (USA). Heel jammer dat de FEI en de NRHA niet in staat zijn geweest om met elkaar tot een vergelijk te komen. Hiermee komt er een einde aan een prachtig staaltje paardensport in teamverband”, aldus Overbeek.

De KNHS wil haar dank en waardering uitspreken aan alle mensen die zich de afgelopen jaren hebben ingespannen om de Reining een plaats te geven binnen de paardensportbond.

Onder de vlag van de KNHS zijn de volgende paardensportdisciplines ondergebracht: (para)dressuur, endurance, eventing, (para)mennen, recreatie, springen en voltige.

Bron: KNHS