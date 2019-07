WK Reining: Goud voor Duitse Young Riders, zilver voor Junioren

De Duitse Young Riders wonnen gisteren goud op de Wereldkampioenschappen Reining. Nadat de senioren al goud hadden gewonnen op het EK in Zwitserland, volgden gisteren de Young Riders. Daarnaast werden de Duitse Junioren reservekampioen en moesten ze alleen het Amerikaanse team voor laten gaan.

Dit WK Reining voor Young Riders bleef tot het einde toe spannend. Zowel het Amerikaanse als het Franse team reed erg sterk wat hen beiden 646 punten opleverde. De eerste starter voor Duitsland was de 19-jarige Franziska Engel en haar elfjarige ruin KD Whizoffthefuture met 211 punten. Merrit Neben met Tin Whizzin had pech en maakte een fout in de spin waardoor hij een nul scoorde. Maar de derde ruiter Johannes Heil liet met zijn tien jaar oude merrie Whizper Lil Gump BB een opmerkelijke rit zien wat de jury beloonde met 218 punten. Het duo won al eerder teamgoud in 2017 tijdens het WK Reining voor Young Riders. Alles hing nu af van de laatste ruiter, Michelle Maibaum met haar zeven jaar oude ruin Starsailor Whiz. De twee wisten goed met de druk om te gaan en 217.5 was het resultaat voor de drievoudig Duitse kampioene. Dat betekende goud voor Duitsland. Zilver ging naar de VS, brons naar Frankrijk.

Tickets voor de individuele finale

Franziska Engel, Johannes Heil en Michelle Maibaum zijn dus zo goed als zeker van deelname aan de individuele finale, net als Maria Arlt met Cutting Whizpride (207) en John Wisser op CP Chilys Trouble (212,5).

“Het was een mega spannende finale en onze ruiters waren geweldig, aldus de gelukkige bondscoach Nico Hörmann. Het was een heel moeilijk deelnemersveld en ik zou al blij zijn geweest met brons. En nu hebben we goud!”

Junioren zilver

Bij het WK Reining voor Junioren won het Amerikaanse team de gouden medaille met 651 punten. De sterk rijdende Duitse junioren, die tevens regerend Europees kampioen zijn, lukte het deze keer niet en wonnen met 641 punten de zilveren medaille. Zwitserland won brons met 622,5 punten. “Ik ben erg blij met onze junioren”, zei bondscoach Nico Hörmann. “De Amerikanen waren extreem sterk en dit keer onverslaanbaar. Deze leeftijdsklasse is erg moeilijk en voor sommige ruiters was het hun eerste kampioenschap. Ze hebben het goed gedaan.”

Bron: Horses.nl/FN