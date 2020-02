White Turf 2020: paardenraces op een bevroren meer.

Voor wie het nog nooit heeft gezien: het meest spectaculaire rensport-evenement ter wereld start vandaag voor de 113e keer op het bevroren meer van Sankt Moritz. Het evenement heet White Turf en vindt plaats gedurende de eerste drie zondagen van februari.

Het is een prachtige traditie en met het verdwijnen van de strenge winters is het voor de organisatie altijd spannend of het meer van St. Moritz bevroren genoeg is om de White Turf door te kunnen laten gaan.

Uitermate spectaculair

De ijslaag moet tussen 50 en 80 centimeter dik zijn om alleen al de palmbomen, luxe partytenten, tribunes en startboxen met een gewicht van ruim 3.300 ton te kunnen dragen. Daarnaast moet de baan ook een speciaal voor deze gelegenheid aangelegde renbaan van 1800 meter en de ruim tienduizend bezoekers die erop lopen kunnen dragen.

Op het rengedeelte wordt 50 cm geperste sneeuw aangebracht om de volbloedraces met jockeys op én achter de paarden en de draverijen over diverse afstanden te kunnen laten plaatsvinden. Er wordt in vol tempo, net als op een gras- of zandbaan, gekoerst. De paarden, de felle renkleuren van de jockeys op een bevroren meer en omringd door de besneeuwde Zwitserse Alpen maakt het geheel uitermate spectaculair.

Startbox-test

Om een goed verloop van het evenement te kunnen waarborgen zijn er veel veiligheidsmaatregelen getroffen en worden er drones, voorzien van een infraroodcamera en radarapparatuur, ingezet die het parcours voortdurend controleren. Hierdoor kunnen oneffenheden meteen worden aangepakt. De hoefijzers van de paarden moeten aan speciale voorwaarden voldoen en mogen geen stollen, puntjes of scherpe randen hebben. Paarden die voor de eerste keer deelnemen aan races in de sneeuw moeten een startbox-test afleggen en pas na het slagen daarvoor mogen zij aan de races deelnemen. De dravers hebben geen sulky maar een daarop lijkende slee achter zich en de start is een zogenoemde bandenstart die ook op de normale koersbanen wordt gehouden.

‘Koning van de Engadin’

De deelnemende Engelse volbloeden koersen niet alleen met jockeys op hun rug maar ook met jockeys die op ski’s achter hen hangen (ski-jöring). Gestart wordt dan uit speciale startboxen en met ruim 50 km per uur vliegen de paarden over de baan. De stuurkunst vergt veel kracht, roekeloosheid en handigheid van de jockeys. De skiër met de meeste punten na drie races wordt gekroond tot de “Koning van de Engadin”.

Moeilijkheid

De moeilijkheid bij deze races zit in het begin van de koers, omdat de paarden na de start alle kanten op kunnen springen en verstrikt kunnen raken in de lijnen waar de skiërs aan hangen. Ernstige ongelukken hebben zich nooit voorgedaan, maar toen in 1965 geen enkele deelnemer over de finishlijn kwam, is het voorgeschreven harnachement gewijzigd en dragen de jockeys gekleurde ski’s.

De eerste ren vandaag start om 11.30 en de laatste om 14.30 uur. Het programma bestaat uit twee draverijen, een ski-jöring ren en vier normale rennen waaronder een ponyren.

Bekijk hier de livestream vanaf 10.00uur:

Bron: Horses.nl