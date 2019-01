Winx en Cracksman beiden Longines Renpaard van het Jaar

Longines en de International Federation of Horseracing Authorities reikten gisteravond de prijs uit Renpaard van het Jaar. De prestigieuze prijs kende ditmaal geen één winnaar, maar twee. De Australische lieveling Winx moest de prijs delen met de Britse crack Cracksman. De Amerikaanse volbloed Accelerate werd derde.

Winx en Cracksman haalden beide 130 punten op de Longines ranking voor renpaarden en werden beiden gekroond tot beste Renpaard van het Jaar 2018. Accelerate racete het afgelopen jaar 128 punten bij elkaar.

Winx

De prestaties van Winx waren vorig jaar het meest opvallend, ze kwam tot haar 29ste overwinning op rij. Hoogte punt voor de nu achtjarige merrie van Street Cry xx was de vierde overwinning op rij in de Ladbrokes Cox Plate. Nog nooit had een renpaard dit gepresteerd. Sinds 2015 staat Winx al in de top tien van de Longines ranking en dus nu over 2018 op de eerste plaats.

Cracksman

Evenveel punten haalde het Britse renpaard Cracksman. De vijfjarige zoon van Frankel xx won de Champion Stakes op Ascot onder de topjockey Frankie Dettori die tot Jockey van het Jaar werd gekroond.

Arc-winnaar Enable niet in top vijf

De Breeder’s Cup Classic winnaar Accelerate (v. Looking at Lucky xx) werd derde op de ranglijst. Hij bleef de Britse publiekslieveling Enable (v. Nathaniel xx) ruim voor. De merrie die dit jaar voor de tweede keer de Prix de l’Arc de Triomphe won en ook de nog Breeders Cup, moest genoegen nemen met de achtste plaats.

