WK en EK Endurance 2021 krijgt vorm

Van 6 tot en met 11 september staat het EK Endurance voor senioren en het WK voor junioren in Ermelo op de internationale wedstrijdkalender. Enkele weken geleden bleken er problemen te zijn ontstaan tussen de oorspronkelijke wedstrijdorganisatie en de internationale sportbond FEI. Nu lijkt voor deze impasse gelukkig een goede oplossing te zijn gevonden.

Als gevolg van een verschil van inzicht verbrak de FEI enkele weken geleden de overeenkomst die er was met de organisatie van de Endurance kampioenschappen in Ermelo. Daarbij kreeg de KNHS / Nederland wel de kans om op zoek te gaan naar een andere organisator. Die nieuwe organisatie lijkt nu gevonden in de voormalige drijvende krachten achter het succesvolle Endurance evenement Fasna Trail. De FEI is inmiddels akkoord gegaan met het bid dat door genoemde organisatie werd ingebracht en daarmee lijkt het kampioenschap veiliggesteld.

‘Visitekaartje’

Organisatoren en endurance liefhebbers Eric Lamsma en Pieter Wiersinga zijn duidelijk: “Het zou echt heel jammer zijn als Nederland dit kampioenschap niet kan realiseren. Het moet een visitekaartje worden voor de sport in ons land. De accommodatie van het Nationaal Hippisch Centrum en de prachtige natuur van de Veluwe rond het centrum in Ermelo zijn uitermate geschikt voor het evenement. We kunnen hier een prachtig technisch parcours uitzetten waarmee de organisatie terug gaat naar de oorspronkelijke opzet van endurance. De organisatie is nog niet helemaal rond, maar we krijgen veel steun van de KNHS en uit de hele Nederlandse Endurance wereld. We hebben er dan ook vertrouwen in dat het goed komt.”

Bron KNHS