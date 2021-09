WK endurance jeugd: groen licht voor Nederlands team

Op het Nationaal Hippisch Centrum in Ermelo begint vandaag het wereldkampioenschap endurance voor de jeugd . De vijf paarden van het Nederlandse team kwamen gisteren voor de keuring en ze kregen allemaal groen licht. Het team bestaat uit drie ervaren combinaties Anne-Marijn Kok met Zolotoi des Brumes, Nanke Kramer met Liby en Ijjou Mohamed met Varus en de twee debutanten Eva van Arem met Eenhoorn’s Tabal en Marie-Marie Letort met Ankara de Fly.

Bondscoach Jarmila Lakeman is tevreden over de voorkeuring. “Dat verliep goed. We hadden de paarden vorige week ook al bekeken en natuurlijk tijdens de training in de afgelopen periode. We hadden eigenlijk niet anders verwacht dan deze uitslag, maar het moet natuurlijk op dat moment ook net zo zijn. De paarden presenteerden zich vandaag zoals het hoort. Ze zijn fit, precies zoals we ze kennen. Dus daar was ik blij mee.” Vijf ruiters starten voor het Nederlandse team. De drie beste tijden tellen voor het teamresultaat.

‘Uitdagend parcours’

Tijdens het WK voor de jeugd starten er maar liefst 99 deelnemers uit 23 verschillende landen. De wedstrijd begint om 07.00 uur en is 120 kilometer lang. “De route is dit keer anders dan voorgaande jaren. Het is lastig om precies in te schatten hoe moeilijk het traject is. Natuurlijk is het terrein hetzelfde en zijn er dezelfde paden, maar die zijn op een andere manier aan elkaar vast geweven. Het is in principe ‘makkelijk’ rijden op een vlakke ondergrond, maar dit kampioenschap kent meer bochten dat een gemiddeld vlak terrein. Het is ook net niet helemaal vlak. De ondergrond heeft geen stenen zoals we in het buitenland hebben, maar wel weer boomwortels en takken. Daarnaast is er de wisseling van mul zand naar hard zand. Er zitten dus zeker uitdagingen in die je in eerste instantie over het hoofd ziet. Maar de eerste ronde gaat morgen wel een beeld van geven van de moeilijkheidsgraad van de rest van de dag. We kijken ernaar uit, we hebben er zin in”, besluit de bondscoach enthousiast.

Vier etappes

De route van WK is opgedeeld in vier etappes. Tussen de etappes in komen de combinaties steeds terug op het Nationaal Hippisch Centrum. Daar worden de paarden steeds aan een strenge veterinaire controle onderworpen. Als er ook maar de minste twijfel is of een paard de volgende etappe ook goed aan kan, wordt een paard uit de strijd genomen.

EK voor senioren

Het Nationaal Hippisch Centrum is deze week hét trefpunt voor enduranceruiters uit de hele wereld. Behalve het WK voor de jeugd op donderdag, is er op zaterdag het EK senioren. In het Europees kampioenschap starten 68 ruiters uit 18 landen. Zij rijden een rit van 160 kilometer. Bij die senioren komt eveneens een Nederlands team van start. Dat bestaat uit Marijke Visser met Rouchka de Luc, Donna Oudshoorn met Valkan v/d Elzahoeve, Carmen Theunissen-Römer en Top Spin en Michelle Nooijen met Czartowczyk.

