WK Enkelspannen: Rijders TeamNL goed uit de startblokken

Op het Wereldkampioenschap Enkelspannen in Le Pin au Haras staat het Nederlandse team na het onderdeel dressuur op een voorlopige tweede plaats, achter gastland Frankrijk. In het individuele klassement reed titelverdedigster Saskia Siebers haar paard Axel naar de vierde plaats, met minimale afstand op het virtuele brons.

Maar liefst 16 landen strijden in Frankrijk om de teammedailles. Aan TeamNL de zware taak om de gouden medaille uit 2020 te verdedigen. Bondscoach Ad Aarts wees Saskia Siebers, Eline Houterman en Frank van der Doelen aan als teamrijders. Een goede keuze, zo blijkt uit de dressuurscores. Siebers reed een sterke proef die beloond werd met een score van 72,6%, omgerekend 43.85 strafpunten. De score van Eline Houterman en Fino Uno Toltien (57.10) telde vandaag ook mee voor het teamresultaat. Ze staat individueel nu voorlopig op de 14e plaats. Frank van der Doelen staat met 60.03 strafpunten voorlopig op de 23e plek en was daarmee in de dressuur het streepresultaat voor de teamklassering.

Vandaag staat de marathon op het programma, gevolgd door de vaardigheidsproef op zondag.

Kijk hier voor de volledige uitslag.

Bron KNHS