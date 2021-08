WK Voltige: ‘Nederland is in opmars!’

Mooie prestaties voor de Nederlandse voltigeurs op het WK voltige in het Hongaarse Boedapest. Voor Nederland waren er geen verwachtingen voor een podiumplek; het doel was voornamelijk het behalen van de finale. En dat is gelukt voor zowel solist Annebeth Kubbe als team de Wittegheit. Duitsland won het wereldkampioenschap.

Zaterdag startte de finale voor Annebeth Kubbe. Zij plaatste zich als 11e dame. De beste 15 (van de 39) mochten door. Annebeth wist een hele nette technische test neer te zetten, het moeilijkste onderdeel. Die was goed voor een 7,527. Zij voltigeerde dit WK op het paard Klintholms Ramstein, die bij één jury met maar liefst een 8,750 de beste paardscore behaalde. Annebeth wist haar spanning goed onder controle te houden en liet vandaag, op zondag, een prachtige finalekür zien. Zij eindigde dit WK op een 11e plaats met een gemiddelde score van 7,789. Een geweldig resultaat voor de Nederlandse voltige.

‘Heel zenuwachtig’

Kubbe na de wedstrijd: “Ik was heel blij met de plicht, het voelde goed. Lasse, Ramstein en ik zaten in een heel goede flow. We waren gewoon heel blij. Het was niet perfect maar wel naar ons kunnen. Bij de eerste kür was ik heel zenuwachtig, ik denk ook omdat het de Nations Cup was en ik het goed wilde doen voor het Nederlandse team. Toen raakte ik een beetje gesloten. Maar Ramstein deed het super goed en Lasse ook. Bij de Technische Test liet ik het gewoon los en dacht ik: we gaan gewoon laten zien wat we kunnen. En dat hebben we ook gedaan. Dus daar waren we super blij mee. En met de laatste kür hebben we hetzelfde gedaan, we zaten in zo’n goede flow als team, het was zo fijn. Het was zo’n leuke wedstrijd en de sfeer was zo goed. Het was ‘one big family’ met alle internationale mensen. En dan maakt het ook niet uit op welke plek je eindigt, achteraf ga je toch met z’n allen gezellig wat drinken. De internationale sfeer, dat is het mooiste aan de voltigesport.” Voor volgend jaar heeft Annebeth besloten niet te veel veranderen aan haar technische test en kür, maar vooral te werken aan de details. Nog beter, nog cleaner. Ik heb deze wedstrijd ervoor gekozen om voor veilig en foutloos te gaan en ga er nu wellicht weer wat moeilijke oefeningen bij doen. Dat is wel de bedoeling.”

Team Wittegheit

Ook het Nederlandse team de Wittegheit draaide een super finale. Voor dit team was het hun allereerste kampioenschap. Zij hebben zich tussen het enorm sterke deelnemersveld goed weten te positioneren. Hun kür leverde vandaag een 7,676 op. Goed voor een eindgemiddelde van een 7,291 en een mooie 5e plaats. Het team is erg tevreden: “We hebben ontzettend genoten van ons eerste WK, wat een ervaring! We zijn trots op onze prestatie en natuurlijk op ons paard Wim. We willen graag iedereen bedanken voor deze onvergetelijke wedstrijd met in het bijzonder Claire, we hebben je gemist! Gelukkig hebben Nicolas Andréani (partner van Claire en oud-wereldkampioen voltige) en Rob de Bruin (internationaal jurylid) ons super begeleid de afgelopen week. Vol motivatie gaan wij aan het trainen om er in 2022 opnieuw te kunnen staan!”

Claire de Ridder: ‘Bijzondere seizoenen’

Bondscoach Claire de Ridder zat helaas ziek thuis en moest de wedstrijd online volgen. Telefonisch kon zij nog wat laatste aanwijzingen geven aan de deelnemers. Zij is trots op haar team: “TeamNL heeft het erg goed gedaan. We zaten met de Nations Cup ontzettend dicht op een 4e plek. Dus dat is een mooi vooruit zicht voor volgend jaar. Het zijn twee bijzondere seizoenen geweest. Eén zonder wedstrijden en één met maar één echte wedstrijd ter voorbereiding op het WK. De Wittegheit heeft zo goed als geen ervaring internationaal als team, dus om zó te presteren hier is knap. Een mooie 5e plek op een WK is een bijzondere prestatie. Renske heeft zowel met team als bij de junioren al veel ervaring opgedaan op kampioenschappen en dit kon je terugzien hier. Zij heeft het hele seizoen heel constant gepresteerd en ook hier op haar eerste senioren kampioenschap als solist een mooie 16e plek neergezet. Annebeth heeft in de voorbereidende wedstrijden hier naartoe laten zien dat ze de coronaperiode heeft gebruikt om keihard te trainen en nu doet ze mee bij de beste voltigeurs van de wereld. Een 11e plek in een ijzersterk deelnemersveld is een ongelooflijk goede prestatie en al helemaal van een Nederlandse. Annebeth heeft mega constant gevoltigeerd. Elke ronde heeft ze een 11e klassering gehaald. Een klasse apart.”

In opmars

“Nederland is een klein voltige land. Maar ik denk dat we zowel bij de junioren als senioren hebben laten zien dat we in opmars zijn! Dat is in ieder geval mijn missie als bondscoach; van Nederland ook een belangrijke voltige natie/land maken. En het begin hiervan is gemaakt. Het hoogtepunt van dit WK waren de kür van de Wittegheit en de prestatie van Annebeth.”

Eindresultaten finale:

Teams

Duitsland (8,735) Oostenrijk (8,044) Verenigde Staten (7,914)

Dames

Jasmin Lindner – Oostenrijk (8,759) Janika Derks – Duitsland (8,655) Eva Nagiller – Oostenrijk (8,578)

Heren

Lambert Leclezio – Frankrijk (8,989) Jannik Heiland – Duitsland (8,834) Theo Gardies – Frankrijk (8,659)

Bron: KNHS