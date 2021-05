World Premiere wint de 82ste Tenno Sho

Een van ’s werelds top 100 Group I rennen is de lente-editie (er is ook een najaars editie) van de Tenno Sho, ook wel de Emperor’s Cup genaamd. De met ruim 3 miljoen euro gedoteerde lente-editie van vandaag werd gehouden op de renbaan van Hanshin. Daar lieten 17 vierjarige en oudere stayers (lange afstandspaarden) hun ultieme uithoudingsvermogen zien over 3200 meter op gras. World Premiere schreef de race op zijn naam.

Dat World Premiere (Deep Impact x Mandela) de afstand aankan liet hij in 2019 met zijn overwinning van de Japanse St. Leger al zien. Hij stelde in de Prix de L’Arc de Triomphe van 2019 enigszins teleur, maar dat kwam vanwege de zware bodemgesteldheid van de renbaan en die geniet niet de voorkeur van het paard. In december 2019 ging hij voor een jaar op rust. Dat hij nooit door zijn eigenaar en trainer overvraagd is geworden, heeft hem goed gedaan. Dat bewees de vijfjarige door vandaag zijn tweede Group I ren te winnen.

Matige start

Jockey Yuichi Fukunaga had na de matige start geen haast. Hij zette World Premiere in een zevende positie en begon pas na het uitkomen van de laatste bocht zijn finishpositie te bepalen. Met nog 100 meter te gaan en over het midden van de brede renbaan stormend, nam de combinatie de leiding. Fukunaga won met World Premiere voor Deep Bond en met Curren Bouquetd’or op een derde plek.

‘Hij reageerde ongelooflijk goed’

Fukunaga: “Zijn beweging is goed en het is een vrij gemakkelijk paard om te controleren. Startbox 1 was een goede uitgangspositie en ik heb hem richting finish iets eerder naar buiten verplaatst dan gepland was. Hij reageerde ongelooflijk goed en het is een grote eer om zo’n prestigieuze race als deze te winnen.”

‘Lange afstand baarde geen zorgen’

Trainer Yasuo Tomomichi: “Hij heeft in de trainingen goed gewerkt en omdat het geen paard is dat snel doorpakt baarde mij de lange afstand geen zorgen.”

Bron Horses.nl