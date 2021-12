Zac Purton wint Longines International Jockey Kampioenschap 2021

Het Longines Internationale Jockeykampioenschap bestaat uit vier rennen op de renbaan van Happy Valley in Hong Kong. Het kampioenschap werkt met een puntensysteem voor de eerste vier aankomende in die rennen. Het winnen van de titel levert niet alleen eeuwige roem op, maar is ook felbegeerd onder de jockeys omdat eigenaren en trainers de internationale lijst van de prestaties van de jockeys in de gaten houden om deze voor hun paarden te boeken. Het winnen van dit kampioenschap opent dus de deur voor mooie ritten in de toekomst.

Zes jockeys vertegenwoordigden Hong Kong. En wereldtoppers als Hollie Doyle, Tom Marquand, James McDonald, Damian Lane, Alexis Badel, Ryan Moore en Mikael Barzalona werden ingevlogen om aan het kampioenschap en de koersen van zondag a.s. deel te kunnen nemen.

Zonder overwinning toch internationaal jockey kampioen

Het was wederom weer een spannende competitie. Ondanks dat Zac Purton geen van de vier rennen won, kon hij zich net als in 2017 en 2020 weer tot Longines Internationaal Jockeykampioen laten kronen. Purton, die bijna 10 jaar woont en werkt in Hong Kong, vergaarde in de rennen namelijk met zijn tweede en derde plekken genoeg punten om er met de titel vandoor te gaan. Voor de jonge Australiër leverde deze titel weer een mijlpaal op want hij is de tweede jockey in de geschiedenis van Hong Kong die deze staat van dienst behaalde. Met zijn derde kampioenschap schaart Purton zich in het rijtje van Frankie Dettori en Douglas Whyte die beiden ook drie keer het kampioenschap binnenhaalden.

Het recordaantal van 1813 overwinningen van Douglas Whyte zal door Zac Purton zeker voorbij worden gestreefd.

Purton: “De loting van de paarden die ik voor deze rennen diende te berijden, leverde mij wel wat kopzorgen op want de internationale jockeys lootten beter paarden dan ik. Gelukkig was ik in staat om de paarden in de juiste posities te brengen en om ze optimaal te kunnen laten presteren.”

David Hayes meest succesvolle trainer

Philip Chen, voorzitter van de Hong Kong Jockey Club, reikte aan Purton een check van HK$ 500.000 en de enorme bokaal uit. Voor trainer David Hayes was de bonus van HK$ 200.000 als meest succesvolle trainer van dit kampioenschap weggelegd.

Op zondag a.s. vinden de Longines Hong Kong Cup, de Longines Hong Kong Vase, de Longines Hong Kong Mile en de Longines Hong Kong Sprint, de vier Group I rennen van de Longines Hong Kong International Races op de renbaan van Sha Tin plaats waaraan, naast de sterren uit Hong Kong, ook Ierse, Engelse, Japanse en Franse toppaarden zullen deelnemen.

