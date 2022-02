Zagato wint Vision 2030 Cup en Godolphin scoort met Silent Film voor het eerst in Bahrein

Vanwege de successen van de paarden uit het Koninkrijk Bahrein aan de Royal Ascot en aan de Breeders’ Cup rennen, vestigde Bahrein zich door tussenkomst van Sheikh Salman bin Rashed Al Khalifa, de CEO van de Rashid Equestrian and Horseracing Club (REHC), in 2019 op de wereldlijst van toprennen. Het zijn de Bahrain International Trophy, vorig jaar gewonnen door Lord Glitters en dit jaar tot het paard van het jaar van Dubai word gekroond, en met dit jaar de inaugurele Bahrain Turf Series van tien nieuwe rennen op zand en op gras die zich specifiek op internationale paarden richt en met een puntensysteem werkt.

Dat het Midden-Oosten aan de weg timmert om in de wintermaanden rekening mee te houden, is duidelijk en hun (Vision 2030) voeren zij met grote stappen uit. Beroemde internationale internationale kampioensjockeys, waaronder Frankie Dettori, William Buick en onze Adrie de Vries verruilen het winterseizoen in Europa om onder andere ook in Bahrein te werken en te koersen. Toonaangevende Engelse trainers als Charlie Hills, Allan Smith, Jamie Osborne, Charlie Appleby en Michael Bell vliegen hun pupillen in om ze daar te laten koersen en vliegen ze terug om aan de koersen in Engeland en Europa in het komende renseizoen te laten deelnemen. Verzekeringsmaatschappij Howden, de officiële partner van Ascot Racecourse, is de eerste internationale sponsor en er zullen de komende jaren nog vele volgen.

Zagato wint Vision 2030 Cup

Gisteren vond de finale van de Bahrain Turf Series plaats met de Vision 2030 Cup over 2000 meter op gras die met 6 ½ lengte op indrukwekkende wijze werd gewonnen door Zagato (Frankel x Izzi Top). De vierjarige, die voorheen in Newmarket door John en Thady Gosden (van onder meer Enable) werd getraind, staat nu in training bij Hesham Al Haddad en Fawzi Nass. Wat heeft dat met Nederland te maken? Welnu onze internationale topjockey Adrie de Vries is een goede bekende in Bahrein en heeft er meerdere grote koersen gewonnen. Voor Fawzi Nass berijdt De Vries onder meer in Dubai de paarden in de training en in de koersen en overlegt dagelijks met de Bahreinse trainer over hun prestaties. De combinatie Nass – De Vries is uitermate succesvol getuige hun overwinningen in Bahrein, Dubai en Saoedi Arabië en de uitbreiding van de renprogramma’s in de golfstaten zal De Vries bepaald geen windeieren gaan leggen.

Godolphin wint met Silent Film voor het eerst in Bahrein

Na een jaar van internationale winnaars voor Godolphin en trainer Charlie Appleby verzekerde de combinatie zich van hun eerste succes ooit in Bahrein. Onder jockey James Doyle won Silent Film (New Approach x Dibajj) de Al Sakhir Cup over 1400 meter. Nadat het paard te Meydan al had gewonnen was deze ren te Bahrein er een die Appleby voor Silent Film op het oog had. Appleby: “Wij hebben het paard voor deze koers getraind en wij zijn blij dat hij gewonnen heeft. Het is een geweldige serie die ze in Bahrein hebben opgezet en ik weet zeker dat we in de toekomst van de Turf Series deel zullen gaan uitmaken.”

Bron Horses.nl