10-en vliegen om de oren in kwalificatie 7-jarigen: twee Fürstenballen voorop

Wie er bij was kan het zich vast nog herinneren. De stortbui waarin Fürstenball als vijfjarige op de Bundeschampionate in Warendorf zijn proef liep. De hengst van Paul Schockemöhle en Lone Boegh-Henriksen liep onverstoorbaar door. Een paar klassen lichtvoetiger en vanzelfsprekender dan zijn vader ging Fürsten-Look in Ermelo door de proef onder de Noorse Isabel Freese. Ondanks een dikke fout (wisselserie kapot), was de jury het er over eens. Dit paard, dat voor Duitsland aan de start komt, moest voorop. Met een 10 voor de draf die net zoals bij Fürstenball zelf aan de trage kant is, een 9,5 voor de stap, een 9,8 voor de galop, een 9,8 voor de submission en een 10 voor de aanleg kwam de hengst samen met de technische score op 86,6%, een ongekend hoge score in de proef voor zevenjarigen.



Technische proef of aanleg?

Een rubriek waar discussie over blijft voortbestaan: want wat telt nu echt? De technische proef of de aanleg van het paard. De jury leek met de regen aan 9’s en 10-en dit jaar enigszins de focus te willen leggen op de aanleg waarmee het kampioenschap een terecht plaatsje heeft in Ermelo. Of het ook daadwerkelijk Grand Prix-aanleg is waarop geselecteerd wordt is een andere discussie.

Heiline’s Danciera

Plaats 1 betekende een feestje voor Duitsland (Paul Schockemöhle en Hannover), Denemarken (Lone Boegh Henriksen) en Noorwegen (Isabel Freese). Met Heiline’s Danciera viel er nog wat te vieren voor de Denen. De Deense merrie, die dit jaar voor de derde keer in Ermelo is, kwam met Carina Cassoe Krüth uit op 85,343% met onder andere een 10 voor de aanleg, een 9,8 voor de submission en een 9,7 voor de draf en de galop. Vorig jaar kwam de getalenteerde merrie er met een 14e plaats (na 8,8 in de kwalificatie) wat bekaaid vanaf in de finale voor zesjarigen, twee jaar geleden viel ze net buiten het podium (4e plaats), maar als ze zondag net zo’n proef neerzet als vandaag zit er misschien wel een medaille in dit jaar.

10-en voor Glamourdale

Net zoals voor winnaar Fürsten-Look waren er voor voormalig hengstenkeuringskampioen Glamourdale (Lord Leatherdale x Negro) twee 10’en in Ermelo. De onder Charlotte Fry voor Groot-Brittannië geselecteerde hengst mocht een 10 voor de aanleg en een 10 voor de galop in ontvangst nemen. Daarbij kwamen een 9,8 voor de draf en een 9,6 voor de submission. Hetgeen dat hem nekte voor een nog hogere klassering is de stap. Daarvoor kwam maar een 7,5 op het scorebord. Samen met de technische score werd het 85,07%.

Strakke proef Governor

Adelinde Cornelissen weet als geen ander hoe een proef gereden moet worden en op de technische uitvoering van de onderdelen was vrijwel niks aan te merken. Governor (Totilas x Jazz) heeft daarbij drie goede gangen en kreeg 9’s voor praktisch alle onderdelen: een 9 voor de stap, een 9 voor de draf, een 9,4 voor de galop en een 9,5 voor de aanleg. Alleen de punten voor de submissi0n blijven met een 8,5 iets achter. Samen met de technische score blijft er 83,257% over en daarmee het beste resultaat voor Nederland (net zoals vorig jaar).

Lees ook:

Giovanni stijgt op in galop

In de proef van Equilence’s Giovannni (Chippendale x Scandic) met Franka Loos zitten nog wel wat ‘rommeltjes’, maar daartegenover staat ook de enorme galop waarin de Chippendale-zoon lijkt op te stijgen. Die galop is goed voor een 9,6, de draf voor een 9,4, de aanleg voor een 9,3, de stap blijft achter op een 7,8 en er volgt een 8,6 voor de submission. Met de technische score: 81,62%.

Lees ook:

Gribaldi- en Totilas-bloed

De invloed van het bloed van Gribaldi en zijn zoon Totilas is opvallend bij de zevenjarigen. Niet alleen Governor maakt indruk, maar ook de ZFDP’er Greek Air (v. Gribaldi) en de KWPN’er Gotilas du Feuillard (Totilas x Ferro) doen dat respectievelijk voor Finland en Frankrijk. De Finse Grand Prix-amazone Emma Kanerva laat direct in het begin van de kwalificatieproef een mooie luchtige ronde zien (79,436%) en Gotilas du Feuillard is een typische Totilas die mee wil werken (77,12%).

Finale voor Gaudi Vita

Verder mogen ook naar de finale: de ervaren WK-ganger Nymphenburg’s First Ampere (Ampere x Weltruhm, 76,695%), Sir Max (St. Moritz Jr x Del Pierro, 76,248%), Strellson (San Amour x Weltmeyer, 75,848%), Gaudi Vita (Apache x Welt Hit II, 75,318%) en de ‘vreemde eend in de bijt’ Macacho (Maserati x Camaro M, 74,895%).

Weer vijf KWPN’ers

Het mag op het KWPN-kantoor een puinhoop zijn, maar op de WK in Ermelo doet het stamboek het in ieder geval een stuk beter dan vorig jaar. Net zoals bij de vijfjarigen mogen er vanuit de kwalificatie direct vijf Nederlandse paarden door naar de finale, samen met vier Hannoveranen, een DWB’er, een ZFDP’er en een SWB’er.

Uitslag

Bron: Paardenkrant-Horses.nl