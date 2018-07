18 halve finaletickets in Limburg, Ha Jazz Pavo-topper

Aan de aantallen ligt het niet in Limburg: maar liefst 18 vier- vijf- en zesjarige dressuurpaarden verdienden vandaag in Kronenburg een ticket voor de halve finale van de Pavo Cup. Bij de vier- en vijfjarigen zaten er qua punten geen echte uitschieters bij. Bij de zesjarigen was die er wel: de door G.J. Kappert gefokte Ha Jazz (Jazz x Sandro Hit) kwam met Romy Bemelmans op 85 punten uit.