18-jarige EK- en WEG-deelnemer Norte in de uitverkoop

De 18-jarige P.R.E.-hengst Norte (v. Cortesano VII) wordt over twee dagen geveild. Het gepensioneerde Grand Prix-paard was jarenlang voor vaste waarde van het Spaanse team met José Antonio Garcia Mena en liep onder andere op Wereldruiterspelen in 2010 (Kentucky) en 2014 (Caen) en de Europese Kampioenschappen in 2013 (Herning) en 2015 (Aken). Spaanse dressuurliefhebbers en vrienden van Mena proberen de hengst via een crowdfundingsactie te behouden.