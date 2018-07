22.000 leden weg bij KNHS? ‘Directe gevolg sanering lidmaatschappen’

De KNHS geeft uitleg over dat verschil: “Vrijdag 27 juli 2018 heeft het NOC*NSF een rapport gepubliceerd met het aantal lidmaatschappen van sportbonden over het jaar 2016 en 2017. Ten opzichte van 2016 (198.000 lidmaatschappen) is het aantal KNHS-lidmaatschappen in 2017 met circa 22.000 gedaald tot 176.000.”

80% directe gevolg sanering lidmaatschappen

“Hiervan is een daling van 18.000 (80%) het directe gevolg van de sanering van de KNHS-lidmaatschappen. Deze sanering kwam voort uit de fusie van vele verschillende bonden die in 2002 samen de KNHS hebben gevormd. In 2016 heeft de laatste grote stap in het proces plaatsgevonden en dit had een enorme impact op de statistieken. Dit eenmalige effect is ontstaan door keuzes die in 2015 zijn gemaakt ten behoeve van de harmonisering van het KNHS-lidmaatschap. Denk hierbij aan verbetering en in eigen beheer nemen van de administratie van het manegelidmaatschap en flexibilisering van het lidmaatschap.”

Afname van 4.502 reëler beeld

De resterende afname van circa 4.000 lidmaatschappen (20%) tussen 2016 en 2017 geeft een reëler beeld van de dalende trend. Deze teruggang van -2,5% komt vooral weg bij de individuele lidmaatschappen en is in lijn met de trend bij andere sportbonden. Uiteraard doet de KNHS er alles aan om deze effecten in de toekomst te stagneren en wordt volop gewerkt aan het ontwikkelen van een passend (sport)aanbod, waarbij de KNHS relevant is voor alle paardensporters in Nederland.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl/KNHS