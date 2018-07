24,5 punt voor Jeetjemina in voorselectie Blom Cup

Juryleden Bart Henstra en Nella Bijlsma kregen 28 paarden te beoordelen deze voorselectie. Dertien van deze paarden kunnen een ticket naar Ermelo verdienen. Kim Falkena stuurde de Harley VDL-dochter Jeetjemina naar een totaalscore van 24,5 punten, waar maar 21 punten nodig zijn om doorverwezen te worden naar Ermelo. “Een paard dat met heel veel techniek, los door het lichaam en met veel lichaamsgebruik springt. Daarnaast heeft ze veel vermogen. Een lekker paard!”, is Henstra enthousiast.

Constante presentatie

Indoctro-zoon Jaola nam 24 punten mee naar huis. Jaola toonde veel vermogen en kracht en was daarbij fijn te rijden. Joebon Blue (v. Zirocco Blue VDL) kreeg dezelfde score (24 punten). “Hij toonde veel afdruk in de galoppade en in de afzet voor de sprong en opende achter goed. Hij gaf een constante presentatie.” Aldus Henstra.

Wederom zoon van Zirocco Blue VDL

Een halve punt minder, 23,5, kreeg Jaja (v. Zirocco Blue VDL) “Wederom een paard met veel kracht, die ook veel vermogen toont”, vertelt Henstra. Met 23 punten viel ook Joli-Anea O.A. (v. Quaprice Z) positief op. “Een heel fijn te bewerken paard met een goede beentechniek op de sprong, die nog wat aan kracht moet winnen.”

Bron: KWPN