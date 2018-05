Gestüt St. Ludwig verkocht aan Koreaanse Grand Prix ruiter Dong Seon Kim

Gestüt St. Ludwig is opgericht in 1983. Sinds de jaren negentig was het een toonaangevende hengstenstation. Meerdere bekende hengsten zoals Donnerschlag, Abanos en Lanciano waren in het bezit van Gerd Kraft. Later richtte hij zich meer op de verkoop van paarden, maar toen stalruiter Heiko Munzmaier vertrok, verdween ook deze kracht langzaam.

Genoeg

Ondanks dat Kraft zich nog steeds fit voelt, besloot de 78-jarige paardenliefhebber dat het genoeg is geweest. Hij verkocht zijn volledige eigendom aan de 28-jarige Dong Seon Kim, de zoon van een prominente zakenman.

Bron Eurodressage