Op de lijst van veertien vijfjarigen staan acht goedgekeurde hengsten. Dat zijn Imposantos (v. Wynton) met Bart Veeze, Fürst Jazz (v. Furst Romancier) met Diederik van Silfhout, Indian Rock (v. Apache) met Emmelie Scholtens, Intro K (v. Apache) met Femke de Laat, Iconic B (v. Bon Bravour) met Joyce Lenaerts, Ibiza (v. Desperado) met Juliane Bronkhurst, In Style (v. Eye Catcher) met Renate van Vliet en Imagine (v. Chippendale) met Laura Reija. Verder is onder andere ook de merrie Imagine (v. Dream Boy), met Bart Veeze reservekampioen van de Pavo Cup en winnaar de Subli competitie, is door naar de derde selectie.

Afvallers

De KWPN-goedgekeurde Incognito (v. Davino V.O.D.) was niet bij de eerste observatietraining, maar mocht wel door naar tweede. Op de lijst voor de derde selectie staat hij niet meer. Andere afvallers zijn Immens-Ieni K (v. Dream Boy) met Marlou de Ruyter, Infinity (v. Johnson) met Marlou de Ruyter, Ivaldo MB (v. Parcival) met Martijn van den Breul Matao, Intenz (v. Bordeaux) met Paulien Kouwenhoven en Igitur van het Goorhof (v. Wynton) met Theo Hanzon. Van de twintig paarden die op de lijst stonden, zijn er dus zes afgevallen waardoor er 14 overblijven. Tot zover klopt het.

Bijzondere route

Bij de zesjarigen is dat een ander verhaal. Daar is er blijkbaar een bijzondere route voor zij-intstromers: Habana Libre A (v. Zizi Top) verscheen niet op de eerste selectie en kwam ook niet op de lijst met aangewezen paarden voor de tweede selectie. Nu is hij met Diederik van Silfhout wel aangewezen voor de derde ronde. De KNHS laat over deze zij-instromer weten: “Habana Libre A is nog maar twee weken van Morgan Barbançon en doet daarom nu pas mee.”

Henkie en Hermes

Bij de zesjarigen staan er twee goedgekeurde hengsten op de lijst: Henkie (v. Alexandro P) met Adelinde Cornelissen en Hermes (v. Easy Game) met Dinja van Liere aangewezen door de volgende selectie. Dinja van Liere heeft in deze leeftijdscategorie ook Hartsuijker (v. Johnson) en Pavo kampioene Haute Couture (v. Connaisseur) door naar de volgende selectie.

Afvallers bij zesjarigen

Op de eerste selectie mochten er veertien zesjarigen door, daar zijn er nu nog 10 van over. Afvallers zijn Haeden (v. Chippendale) met Ingrid Malan, Hennesey (v. Tuschinski) met Lotte Meulendijks, Haute Couture (v. Bretton Woods) met Marie-José Calis en Hummer N (v. Easy Game) met Nars Gottmer.

Gunner KS erbij

Bij de zevenjarigen is er bij de lijst met aangewezen paarden voor de tweede selectie ook één bijgekomen: Gunner KS (v. Belissimo M) met Dana van Lierop. Over deze hengst zegt de KNHS: “Hij was afgemeld voor de tweede selectie met een dierenartsenverklaring.”

Er zijn er ook drie afgevallen: Galina (v. Bordeaux) met Judith Ribbels, Genuine (v. Totilas) met Marijke Giessen en Game Boy STH (v. Andretti) met Nicky Snijder.

Hengsten

Onder de vijftien doorverwezen zevenjarigen twee van Adelinde Cornelissen: de KWPN-hengst Governor (v. Totilas) en Goodman RWP (v. Jazz). Franka Loos is geselecteerd met de Van Olst veilingtopper Crosby (v. Chippendale) en Equilence’s Giovanni (v. Chippendale). Ook Thalia Rockx mag haar beide paarden Gerda Nova de la Fazenda (v. Glock’s Romanov) en Golden Dancer de la Fazenda (v. Bretton Woods) op de volgende selectie laten zien. Verder is de hengst Ghandi (v. Bojengel) met Kirsten Brouwer een ronde verder.

WK-traject

De derde observatie wordt op 6 juni in Kootwijk verreden, 7 juni vervalt: alle paarden moeten op 6 juni aan de bak. Na die selectie moet het aantal paarden worden teruggebracht naar twaalf per jaargang en op de laatste observatie (28 juni in Ermelo) moet het definitieve besluit worden genomen. Nederland mag per jaargang zes paarden naar het Wereldkampioenschap afvaardigen. Het was volgens het schema de bedoeling dat er nu nog 20 paarden per jaargang in de race zouden zijn, dat zijn er nu al aanzienlijk minder.

Klik hier voor de volledige lijst met aangewezen paarden voor de derde observatie

Klik hier voor een schematische weergave van het selectietraject

Bron: Paardenkrant-Horses.nl