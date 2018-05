69,085% voor allereerste Spécial van Tommie Visser en Chuppy Checker

Op het protocol van Tommie Visser en Chuppy Checker verschenen meerdere achten. Onder andere voor het binnenkomen, de uitgestrekte galop en de houding en zit van de ruiter. De piaffe, passage en overgangen leverden meerdere zevens en 7,5-en op.

Capri Sonne Jr

Net als gisteren in de Grand Prix (68,348%) kwamen Laura Tomlinson en Duval’s Capri Sonne Jr. (v. Rhodium) ook in de Spécial niet tot een topscore. In het drafappuyement naar links galoppeerde de hengst aan en in de serie om de pas ontstonden meerdere fouten. De score voor het internationale Spécial-debuut kwam uit op 68,851% en de achtste plaats.

Ruoste en Ramel

Behalve Francis passeerden ook Henri Ruoste en Juliette Ramel de 70 procent. Ruoste werd met Roccabar (v. Riedinger) tweede met 71,638%. Ramel reed Wall Street JV (v. Wie Weltmeyer), die twee weken geleden in Compiègne debuteerde in de internationale Grand Prix, naar 71,234% en de derde plek.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl