79,652% voor Grand Prix van Charlotte Dujardin en Mount St John Freestyle

Deze derde internationale Grand Prix-proef van Charlotte Dujardin en Freestyle kende vele hoogtepunten. Daaronder de fraaie drafverruimingen, expressieve passage en de tweede pirouette waarvoor meerdere negens genoteerd werden. Ook in de overgangen van piaffe naar passage heeft de merrie veel progressie gemaakt. Enige smetje in de proef was een fout in de wisselserie om de pas.

Hester naar 77,217%

Ook de score van 77,217% van Carl Hester en Delicato betekent een nieuw persoonlijk record voor het duo dat vorige maand hun internationale debuut maakte. Hester stuurde de tienjarige ruin met veel controle door de proef. Alleen in een wissel in het zigzag-appuyement ontstond een fout.

Regent records

Het regende records in Bolesworth wat ook Gareth Hughes noteerde een nieuw persoonlijk record met de door Gebr Van der Steen uit Den Dungen gefokte KWPN-merrie Classic Briolinca (v. Trento B). Het duo behaalde 74,435% en de derde plaats.

Emile Faurie en Dono Di Maggio (v. Dimaggio) maakten afgelopen april indruk in Aken. Daar wonnen ze na een lange tijd van afwezigheid zowel de Grand Prix als de Spécial. Het resultaat kwam vandaag uit op de vierde plek met 73,522%, waarmee ook deze combinatie hun persoonlijk record aanscherpte.

Klik hier voor de uitslagen.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl