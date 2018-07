81-jarige Ulla Hakanson rijdt 64,457% in Grand Prix

Op 74-jarige leeftijd maakte Ulla Hakanson haar comeback in de dressuurring die ze even heeft moeten verlaten wegens ziekte. Hakanson heeft de tijd nog meegemaakt dat vrouwen niet in de hoogste klasses van de dressuur mochten uitkomen. Dat is nu gelukkig anders en in maart 2018 debuteerde ze met haar nieuwe paard Diddy Cool in de Grand Prix. Diddy Cool is een zoon van haar voormalige toppaard Richelle II (v. Rivero II) die Hakanson ook uitbracht op het hoogste niveau.

Nordic Walking en line-dancing

De kwieke Ulla staat bekend als voorvechter van afwisselende trainingen, zo maakt zij nog regelmatig een sprongetje met haar paarden. Starten in Falsterbo had Ulla zichzelf als doel gesteld en werkte hier vanaf vorig jaar naar toe. “In de ochtend ik doe wat yoga, dan rijd ik twee paarden en in de middag ga ik Nordic Walken met de hond. Daarnaast doe ik één keer per week aan line-dancing. Ik ben niet een type om gewoon binnen te zitten en stil te zijn”, aldus Hakanson in een interview.

Bekijk hieronder het filmpje van het debuut met Diddy Cool in maart 2018:



Bron: Paardenkrant-Horses.nl/Hippson