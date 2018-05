83,3% voor Don Johnson en Werth in kür München

Don Johnson FRH (v. Don Frederico) is van Isabell Werths drie kaderpaarden de ‘minste god’. Toch weet Werth er in küren keer op keer 80+-scores uit te rijden. In de 17 küren van 2014 tot en met nu scoorde hij slechts twee keer minder dan 80%. Vandaag in München ging hij er dik overheen: 83,3%. Ook boven de 80% zat Dorothee Schneider met haar EK-troef Sammy Davis jr (v. San Remo).