9-7 in huize Möller: Eva heeft meer Bundestitels dan Ulf

Lang ging Ulf Möller aan de leiding met het aantal Bundestitels. Maar nu heeft vrouw Eva hem verslagen. Het was na de Bundeschampionate 2017 nog gelijkspel (7-7), maar dit weekend ging de 45-jarige Eva er dik overheen met twee nieuwe titels. De eerste haalde ze gisteren al binnen met Dante Quando OLD, de tweede volgde vandaag met de driejarige Helgstrand-hengst So Unique (v. Sezuan).