Aandacht voor NK Endurance in Nieuwsuur

Het Nederlands kampioenschap Endurance voor senioren, wat gisteren in Ermelo tijdens het Dutch Endurance Festival werd gehouden, was een zware wedstrijd over 160 km. Een van de favorieten Carmen Römer heeft pech want haar paard wordt na de tweede lus uit de strijd gehaald omdat hij licht kreupel is. Römer vertelde vooraf dat de veterinaire keuringen streng zijn, alles voor het welzijn van het paard.

De internationale wedstrijd werd gewonnen door de Belgische Louna Schuiten met Sabah du Courtisot met een gemiddelde van 17.26 km/uur. Georgette Zeijen werd Nederlands kampioene op D-prodigy met een gemiddelde van 15.82 km/uur.

Kijk hier de reportage terug.



Bron Nieuwsuur/KNHS