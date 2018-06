Aanpassen reglement zweepgebruik in cross

Naar aanleiding van overmatig zweepgebruik tijdens Badminton is de vraag opgekomen of zweepgebruik in het eventingreglement voldoende is omschreven. Het forum besluit om de tekst aan te scherpen waarbij de passage uit het FEI-reglement wordt overgenomen. Hier staat onder andere dat een zweep niet gebruikt mag worden na uitsluiting en dat de zweep per gebeurtenis maximaal driemaal achter elkaar mag worden gebruikt.

Veterinaire keuring na afloop blijft

Het forum is unaniem van mening dat afschaffing van de veterinaire keuring na afloop van de cross geen optie is. Uit het oogpunt van paardenwelzijn is de keuring na afloop uitermate belangrijk. Paarden worden gecontroleerd of ze de opgave zonder problemen hebben kunnen doen. Als dit niet het geval is, dan moet uitsluiting volgen.

Verplichte winstpunt

Ondanks dat een springparcours in de klasse B-eventing lager is dan een regulier springparcours klasse B is het eventingforum van mening dat omwille van de veiligheid de ruiter aangetoond moet hebben een klasse B springparcours te kunnen overwinnen. Dit hoeft overigens niet met hetzelfde paard en is voor de ruiter eenmalig.

Crossbouw

De forumleden zijn van mening dat de crossbouw op de Nederlandse wedstrijden nog een aandachtspunt is. Men besluit om de verreden wedstrijden in het eventingforum te evalueren en de wedstrijdorganisaties in een schrijven op de hoogte te stellen van deze evaluatie. Het doel is om de wedstrijdorganisatie een goede terugkoppeling te geven van hun wedstrijd en verbeterpunten aan te reiken voor de volgende editie.

Bron KNHS