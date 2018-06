Accidental Agent verslaat topfavorieten in de Groupe 1 Queen Anne Stakes

Royal Ascot telt ongeveer 300.000 bezoekers in vijf dagen, keert 5,5 miljoen Britse pond aan prijzengeld uit in 18 Groupe races, waarvan 8 Groupe 1 en wordt uitgezonden in meer dan 200 landen. Ongeveer 400 helikopters landen er en 1000 limousines rijden van en naar Royal Ascot.

The Queen

Er zijn 2.400 schoonmakers die vol continue werken in de Royal Ascotweek. Er wordt 16.700 stuks tijdelijke meubilair ingehuurd voor de Royal Meeting. HTH Queen Elizabeth II verschijnt dagelijks in de Royal Processie in open caleches om iedere dag deze meeting bij te wonen.

Outsider verslaat topfavorieten

Voor de wedders waren Deauville, Rhododendron en Benbatl de te kloppen paarden in deze race, maar Accidental Agent (Delegator x Roodle) ging er vandoor met de winst. De bookmakers wreven zich verheugd in de handen want de gespeelde favorieten lieten het behoorlijk afweten: Accidental Agent won met 33/1 voor Lord Glitters 20/1 en de derde aankomende Lightning Spear 10/1.

Familiefeestje

De vierjarige hengst Accidental Agent wordt getraind door Eve Johnson Houghton en is gefokt en in eigendom van haar moeder Gaie. Het is Eve’s eerste Groupe 1 winnaar. “Het feit dat dit tijdens de Royal Ascot meeting gebeurt maakt het tot een extra feestje”, aldus een jubelende Eve.

Alle lof

Ook voor jockey Charles Bishop was het bijzonder om zijn eerste race tijdens Royal Ascot te winnen. “Alle lof voor Eve, want om een paard hier te laten racen tegen de kanonnen van O’Brien en Godolphin is dapper. Na de start nam zoals verwacht Deauville de leiding voor Rhododendron en Benbatl. Tot 400 meter voor de finish koerste ik vrij relaxt en met nog 200 meter te gaan gaf ik gas en won.”

Bron: Paardenkrant-Horses.nl