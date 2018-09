Ad Aarts: ‘Onze paramenners hadden alles onder controle’

Bondscoach Ad Aarts is trots op de paramenners: “Onze paramenners hadden alles onder controle en over de gehele linie liep het zoals het moet. Het meest trots ben ik op de twee winnende dressuurproeven en de mooie rijstijl die we hebben laten zien.” Aarts doelt daarmee op de winnende dressuurproeven van Jacques Poppen en Francisca den Elzen.

Groeibriljanten

De beide Nederlanders reden als enige onder de 40 strafpunten in het eerste wedstrijdonderdeel. “Deze beide paarden zouden hier in het gewone enkelspan WK ook prima kunnen meedoen,” zegt Ad Aarts. “Het zijn echte groeibriljanten voor het Nederlandse paramennen.”

Derde keer goud voor Poppen

Na twee wedstrijdonderdelen ging Jacques Poppen aan de leiding en gaf die niet meer uit handen na de vaardigheidsproef. Daarmee pakte Poppen voor de derde keer de individuele wereldtitel. “Deze is voor mij extra zoet omdat het nu eindelijk is gelukt op een WK in eigen land”, straalt de dolgelukkige wereldkampioen. “Voor dit paard is het pas de zevende wedstrijd die ze loopt en ik ben haar zo dankbaar dat ze dit voor me doet. En ik ben ook veel dank verschuldigd aan mijn hele team en sponsors. Het is hier echt een prachtig evenement geweest. Alles kwam bijeen en het was een samensmelten van paramennen en enkelspanmennen.”

Historisch goud

De spanning op de slotdag van het WK Enkelspan was om te snijden. De strijd om het teamgoud ging tussen Nederland, Frankrijk, Polen en Duitsland. De Duitsers konden geen van allen foutloos blijven. Voor Frankrijk werden ook twee nulrondjes genoteerd, (Anne Violaine Brisou en Marion Vignaud), maar dat was niet genoeg om het verschil met Nederland te overbruggen.

<h2’Voelt als een droom’

Voor het eerst in de enkelspanhistorie haalde Nederland het teamgoud binnen. “Het voelt als een droom,” straalt Ad Aarts. “Dit team heeft er alles aan gedaan en ik ben heel trots op ze. Frank van der Doelen is boven zichzelf uitgestegen. Eline Houterman had gewoon de pech dat haar paard uitgerekend in deze wedstrijd niet zo wilde als anders en dat is inherent aan de enkelspansport. En Saskia Siebers? Die rijdt gewoon top. Haar paard loopt op twee teugels, heeft souplesse en ze rijdt met controle. Zij is een voorbeeld van hoe het moet. Ik had echt gehoopt dat zij hier wereldkampioen zou worden.”

‘Axel deed alles uit het boekje’

Saskia Siebers won individueel zilver. “Mijn doel was een plek in de top tien en ik heb nu gewoon een medaille,” straalt ze. “De vorige keer was het brons, nu zilver en dan ook nog eens een gouden teammedaille, heel gaaf! Op een WK moet alles kloppen en ik ben heel tevreden hoe het is gegaan. Ik heb gedaan wat mogelijk was, geen steken laten vallen en Axel deed alles uit het boekje. Vooral in de marathon was hij zo fijn te rijden. We hebben eruit gehaald wat erin zit en ik ben heel blij met deze zilveren medaille.”

Bron Persberichten KNHS