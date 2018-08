Adelinde Cornelissen en Aqiedo stijgen sterk op wereldranglijst

Adelinde Cornelissen en de KWPN-hengst Aqiedo (v. Undigo) hebben een enorme sprong op de nieuwe FEI ranglijst gemaakt. Door de goede resultaten in dit jaar tot nu toe steeg het paar 142 plaatsen en haalde op een punt na de top vijftig van de wereld. Edward Gal is met Glock’s Zonik N.O.P. (v. Blue Hors Zack) op de negende plaats nog steeds de hoogst geplaatste Nederlander. Isabell Werth blijft de lijstaanvoerder met Weihegold OLD (v. Blue Hors Don Schufro).